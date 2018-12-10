Ünal Karaman, Trabzonspor Futbol Okulu Açılışına Katıldı

Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Artvin Yusufeli
'nde Trabzonspor Futbol
Okulu'nun açılışını yaptı. Karaman, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç
ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin
'i ziyaret etti.
Kaymakam Kaykaç ve Belediye Başkanı Aytekin
, ziyaretin anısına Teknik Direktör Ünal Karaman'a plaket verirken, ziyaretin ardından Karaman, Trabzonspor Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışını yaptı. Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak
, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Ayüp Ayetkin'in katılımıyla yapılan açılışın ardından Karaman, minik Trabzonsporlularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON
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10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20