Ünal karaman: var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız

Tolga SAĞLAM/ TRABZON - Ünal Karaman, "Hafta sonunda zor, yüksek tempolu bir maç oynadık. O maçtan sonra yüklendiğimiz bazı oyuncuların ufak tefek soruncuları oldu. Zaten belli sakatlıklarla uğraşıyoruz. Risk oluşturacak oyuncuları, azami şekilde kullanmamayı deneyeceğiz ya da daha az süre kullanacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2'nci maçında yarın sahasında İsviçre ekiplerinden Basel'i konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolculardan Abdulkadir Parmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını ifade eden Ünal Karaman, "Son 10 yılın 8'ini şampiyon bitirmiş, Avrupa'da 16 çeyrek ve yarı final görmüş güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Yarınki rakibimiz bizim için de önemli. Uzun süre ara verdiğimiz Avrupa arenasına biz de döneceğiz. Sizlerin de bildiği gibi istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi lig ve Avrupa'da bazı zorluklara itti. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda bazı oyuncularımıza haksızlık yaptığımızı biliyoruz, onlar da bizlere haklarını helal etsin. Zevkli bir müsabaka olacak. Biz elimizde var olan oyuncuların fiziksel ve sağlık açısından iyi olanlarıyla müsabakaya başlayacağız. İnşallah taraftarın desteğiyle iyi bir müsabaka olur. Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız. Bu konuda bizlere ve oyunculara düşen görev kadar bizleri sevenlere de görev düşüyoruz. Bu desteği bize verirlerse mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"VAR OLAN OYUNCULARLA EN İYİ TEMSİLİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Sezon başında genç bir takımla kamp yaptıklarını belirten Karaman, "Bu sezon başlarken gençlerin sayısının 25 olduğu bir takımla kamp yaptık. Onlara hiçbir zaman kendinizi, formanızı kategorize etmeyin dedim. Trabzonspor formasıyla çıktığı her maç benim için değerlidir. Ligi ve Avrupa'yı farklı düşünemem. Hafta sonunda zor, yüksek tempolu bir maç oynadık. O maçtan sonra yüklendiğimiz bazı oyuncuların ufak tefek soruncuları oldu. Zaten belli sakatlıklarla uğraşıyoruz. Risk oluşturacak oyuncuları, azami şekilde kullanmamayı deneyeceğiz ya da daha az süre kullanacağız. Ben yarın lig maçı oynasam da aynı şeyler olacaktı. Formayı kategorize etmek istemiyoruz. Var olan oyuncularla en iyi temsili yapmaya hazırız. Yarın da öyle bir kadroyla sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİ MEMNUN EDEN BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralarının hemen ardından rakiplerini izlemeye başladıklarını belirten Karaman, "Rakibimiz hem savunmayı hem de hücumu iyi yapıyor. Birbirlerini tamamlayan, Avrupa kültürünü almış bir takım. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ancak bu mücadeleden kaçacağımız anlamına gelmiyor. Çıktığımız her maçta camiamızı iyi temsil etmek istiyoruz. Maksimum verimlilik, doğru pozisyonlara girmek ve doğru sonlandırmaya bizi memnun eden bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimiz kontratağı iyi yapıyor. İyi oynayan, hareketli, canlı bir takım. Biz de öyle olacağız. Doğru sonlandırmayla sonucu alacağız" diye konuştu.

ABDULKADİR PARMAK: BU FORMAYLA MAÇA ÇIKIP, SAVAŞMAMAK OLMAZ

Hoca yarın oynanacak maçın önemini anlattı. Biz de futbolcular olarak önemini biliyoruz. Ona göre hazırlandık. Taraftarımızın önünde oynamak mutlu edici. Rakibimiz iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. Umarım da öyle olur. Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Beşiktaş maçıyla geri döndük. Eksiklerimiz var ama bunları bahane olarak görüp arkalarına saklanmıyoruz. Lig'de ve Avrupa da bizim için önemli. İkisinde de iyi işler yapmak istiyoruz. Bu formayla maça çıkıp, savaşmamak olmaz. Hem bizim kariyerimiz hem de takımımız için ligde, Avrupa'da oldukça önemli" dedi.

