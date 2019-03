Ünal: "Mudanya Cumhur İttifakı ile Şahlanacak"

Kaynak: İHA

Projelerini açıklayan Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal, Mudanya'nın 5 yıldır huzura ve hizmete hasret kaldığını söyledi.Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya için yapılması planlanan projeler tanıtıldı. Sahil projelerinden katlı otoparklarına, kamp alanlarından ulaşım projelerine kadar birbirinden önemli projeyle Mudanya'yı tekrar şahlandıracaklarını belirten Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal, "Mudanya'ya ve vatandaşlarına hizmet etmek bir iş değil, bir tutku, şeref ve onurdur. Şimdi güzel işleri yapmanın zamanı geldi. Dünya baş döndürücü bir hızla değişirken, gelişirken, bizler Mudanya'nın tüm güzelliklerine ve özelliklerine rağmen yerinde saymasına razı değiliz. Mudanya 5 yıldır huzura ve hizmete hasret kaldı" dedi.Birbirinden güzel projelerin kendisini heyecanlandırdığı gibi Mudanya halkını da heyecanlandıracağını belirten Ünal, "Sahil Park ve Konser Alanı projesiyle Mudanyalılar tam anlamıyla denizle buluşacak. Dolgu alanı Mudanya'nın yeni eğlence merkezi Bursa'nın yeni çekim merkezi olacak. Projemizin en büyük özelliliği neredeyse 30 dönüm alanın yüzde 80'inin yeşil alan olarak ilçeye kazandırılmasıdır. Proje kapsamında dinlenme alanları, lunapark ve çocuk su parkı, kafeteryalar, balık restoranlarının yanı sıra her türlü konser ve festivale de ev sahipliği harika bir meydan olmasıdır. Proje önemli bir eksikliği de çözüme kavuşturacak. Tekne denize iniş rampası ve tekne park estetik şekilde projenin bir parçası olacak" dedi.Mudanya'nın kalbine ilçeye yakışır bir meydan projesini hayata geçireceklerini ifade eden Ünal, "Artık miadını dolduran kaymakamlık binasını kaldırıyoruz. Bölge büyükşehir otoparkı ile birlikte 5 dönümü aşkın, daha yeşil bir daha güzel bir görünüme kavuşacak. Mudanya meydanı büyüyüp güzelleşirken, aynı zamanda Mudanyalılarımızın önemli beklentilerine de yanıt verecek. Yer altına yapılacak kapalı otoparklar 650 araçlık kapasiteye sahip olacak. Ayrıca meydanımız çok önemli merkeze daha ev sahipliği yapacak. Mudanya'mızın mimarisine, dokusuna uygun şekilde, alçak katlı, çok amaçlı binamız Dernekler Yerleşkesi ve kadınların hobi ve eğitim merkezine ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.Güney çevre yolu projesini bu dönem Mudanyalılarla buluşturacaklarına dikkat çeken Ünal, "Sözümüz var ve sözümüzün arkasındayız. Trafik ve ulaşım yoğunluğunu azaltmamız için son derece önemli olan güney çevre yolu, önemli mesafe aldık. İnşallah söz veriyorum yeni dönemde ilçemize kazandırcağız. Çünkü Mudanya, Mudanyalılar her şeyin en güzeline layıktır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve sağlıklı Mudanya için en büyük hayalimiz ve hedefimizdir. Artık hayallerimiz bir adım uzağımızda. Spor kenti Mudanya kapsamında inşallah 1 Nisan tarihinden sonra sadece Bursa'mızın değil bölgenin de örnek ilçesi olacağız. Tam 80 dönüm üzerinde, doğanın kalbinde muhteşem bir spor tesisi yükselecek. Atıl bir bölge olan dolgu alanı profesyonel lig standartlarında Mudanya Stadyumuna, 4 adet amatör kulüplerimiz için idman sahası ve tesisleri bulunacak. Ayrıca yüzme havuzu, basketbol, hentbol, voleybol, tenis, savunma sporları yapılacağı salonlar ve uluslararası standartlara göre yeniden düzenleyeceğimiz, yenileyeceğimiz trap sahası da projeyi ayrıcalıklı kılacak. Gerçekten Mudanya'mızda her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek. Geleceğin şampiyonları, Mudanya'mızın gururları bu tesisten çıkacak" diye yatırmalarını sıraladı.Mudanya'nın en önemli eksikliklerinden birinin de vatandaşların gidip dinlenebilecekleri, zaman geçirebilecekleri, piknik yapabilecekleri yeşil sosyal donatı alanları olduğunu belirten Ünal, "Günlük koşturmanın stresi altındaki vatandaşlarımıza özel bir ayrıcalık tanımak için iki önemli projeyi hayata geçireceğiz. İlki Çanaklı Sosyal Tesisi. Mudanya - Tirilye Çanaklı Çeşme Piknik ve Sivzi Plaj alanı projesi kapsamında bölge yeniden düzenlenecek. Seyir terası, sosyal tesisi, oturma alanlarıyla günübirlik tatilciler için de eşsiz bir keyif alanı olacak. Diğeri ise Top Tepesi Rekreasyonu projesidir. Bu mevkimiz de Mudanya'mızın en güzel noktalarının başında geliyor. Projemiz kapsamında bölge ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı olarak ilçemize kazandırılacak. Projede çocuk oyun alanları ve seyir terasları bulunacak" dedi.Mudanya'yı sahil kasabasından turizm kentine dönüştürmek için öncelikli hedeflerinden birinin de sahil ve marina projeleri olduğuna dikkat çeken Ünal, "Bu kapsamda Güzelyalı Marina yenilenecek modern yüzü ile bölgeye değer katacak. Yat ve tekne kapasitesi denizde 317, karada ise 150'ye ulaşacak. Proje kapsamında, kafeler, restoran ve ajans ofisleri, yat kulübü, halka açık yeşil alanlar, açık ve kapalı otoparklar, konaklama üniteleri yer alacak. Ayrıca, deniz tutkunlarının tekne ve sandal bağlama sorunlarını da ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler ile Mudanya yat turizminden de hak ettiği payı alacağına inanıyoruz. Yeni dönemde Mudanya, gerçek bir sahil kenti kimliği ile öne çıkacak. Bu hedef doğrultusunda yapacağımız Kumyaka Marina ile Türkiye'nin her köşesinden yatçıları ilçemize çekmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.Bir şehrin marka değerini oluşturmak, turizm hedeflerine ulaşmak, yaşam kalitesini arttırmak için temel önceliklerin başında ulaşım ve trafiğinin geldiğini belirten Ünal, "Ne yazık ki Mudanya'mız bu konuda vatandaşına eziyet veren bir ilçeye dönüştü. Trafik ve ulaşım Mudanya için sorun olmaktan çıkacak. Bakınız henüz göreve gelmeden Güzelyalı Eğitim Mahallesini Mudanya Yoluna bağlayan bağlantı yolunu tamamlamak üzereyiz. Bu daha küçük bir dokunuş. Daha yapacak çok işimiz var. İktidar gücü, Büyükşehir Belediyemizin desteği ile bütün projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Mudanya'mız çok hızlı büyüdü. Bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, hem esnafımıza hem de vatandaşımıza rahatsızlık veren ilçe merkezinde bulunan 2 sanayi bölgesi taşıyoruz. Esnafımızla ve onların temsilcileri ile yani ortak akılla bu karara vardık. Ömerbey Mahallesi'ndeki bu alan halkımızın nefes alacağı, çocuklarıyla keyifli zaman geçirebileceği yeşil alan ve parka dönüşecek. Yeni Mahalle'deki sanayi sitesi yerine halkımızın daha sağlıklı ve ferah bir ortamda alışveriş yapabileceği kapalı pazar yeri yapılacak" dedi.Mudanya'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tıpkı yeni halk plajları, marina ve sahil düzenlemeleri, sosyal alanlar, sahil park gibi projeleri hayata geçiriyorsak, alternatif turizm bölgeleri de oluşturacaklarına değinen Ünal, "Hayata geçirilecek uluslararası çapta Karavan park ve çadır kamp alanları ile vatandaşlarımıza doğa ile iç içe tatil imkanı sunulacak. Mudanya'nın deniz turizminden aldığı payı artırmak amacıyla yapay resifler ile su altı turizmine uygun alanlar oluşturulacak. Amatör olta balıkçılığının geliştirilmesine destek vereceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA