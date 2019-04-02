Ünal Tunçay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA AKYURT belediye başkan adayı olan Ünal Tunçay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA AKYURT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ünal Tunçay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA AKYURT adayı Ünal Tunçay kimdir? BTP ANKARA AKYURT adayı Ünal Tunçay yüzde kaç oy aldı?

Ünal Tunçay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA AKYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ünal Tunçay AKYURT ilçesinde % 2,04 oranında oy almıştır. AKYURT ilçesinde % 2,04 oranında oy olan Ünal Tunçay adlı BTP adayı toplamda 420 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA AKYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.