AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, " Türkiye
'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek. Önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan
'ın mücadelesine, davasına verilmiş bir oydur. Çünkü biz 17 yıldan beri bu milletle beraber önce siyaset üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık, millet iradesini tam anlamıyla egemen hale getirdik. Sonra devletin içerisine sızmış yapıları tasfiye ettik. Şimdi Türkiye, tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam ediyor." dedi.
Ünal, çeşit bulunmak üzere geldiği Düzce
'de kentte, sınıf arkadaşının babası 93 yaşındaki Hasan Basri
Fidan'ı evinde ziyaret etti. Fidan ile bir süre sohbet eden Ünal, daha sonra AK Parti'nin Cedidiye Mahallesinde bulunan seçim ofisi açılışına geçti.
Burada partililerle selamlaşan Ünal, açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldığını ifade etti.
Faruk Özlü'nün Düzce için önemli bir şans olduğunu vurgulayan Ünal, "Biz, bu milletin bize verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmek ve bu millete ait olmaktan, bu millete layık olmaktan onur duyan insanlarız. Sayın Bakanım (Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü) bürokraside en üst düzeylerde görev aldı ve Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarlarındandır. O yüzden Düzce'de hem bakanlık deneyimi olan hem bürokrasi deneyimi olan bir belediye başkanının olması özellikle gençler için çok büyük bir şans." şeklinde konuştu.
31 Mart'a kısa bir süre kaldığını anımsatan Ünal, şöyle konuştu:
"Seçimi kazanıyoruz diye bakmayın arkadaşlar, mesele Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'ye dönük saldırılara millet cevabını sandıkta verecek, önce böyle bakmamız gerekiyor. O yüzden bir oy, Recep Tayyip Erdoğan
'ın mücadelesine, davasına, Türkiye'nin kavgasına verilmiş bir oydur. Çünkü biz 17 yıldan beri bu milletle beraber önce siyaset üzerindeki vesayeti ortadan kaldırdık. Millet iradesini tam anlamıyla egemen hale getirdik. Sonra devletin içerisine sızmış yapıları tasfiye ettik. Şimdi Türkiye tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam ediyor.
"Zillet ittifakı deyince kızıyorlar"
Ünal, Türkiye'nin önemli eşikler geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bugün Türkiye savunma sanayisinde bağımsız duruma gelmiş durumda. Çünkü en son ANKA'nın motorunu yapmayı başardık. O halde, verdiğimiz mücadele, bir siyasi mücadeleden ziyade bir memleket meselesidir. Verdiğimiz mücadele Türkiye'nin tam bağımsız hale gelmesinin mücadelesi. Verdiğimiz her oy, bir memleket meselesinin, bir memleket sevdasının, tam bağımsız Türkiye'nin mücadelesinin bir gereği. Şimdi birileri kendilerine Millet İttifakı diyorlar ya, biz onlara zillet ittifakı deyince kızıyorlar. O ismi hak etmek için önce milletin yanında durmak, milletin hassasiyetlerine saygı duymak ve milletle beraber yol yürümek gerekir."
"Biz Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz" diyen Ünal, "Cumhur İttifakı'nın siyasetle ilgili güzel bir özelliği var. Memleket meselesi olduğunda biz kenetleniyoruz. Kendi siyasetimiz olduğunda centilmence yarışıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA