Ünal Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GÜMÜŞHANE KELKİT belediye başkan adayı olan Ünal Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GÜMÜŞHANE KELKİT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ünal Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GÜMÜŞHANE KELKİT adayı Ünal Yılmaz kimdir? Bağımsız GÜMÜŞHANE KELKİT adayı Ünal Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Ünal Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GÜMÜŞHANE KELKİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ünal Yılmaz KELKİT ilçesinde % 45,87 oranında oy almıştır. KELKİT ilçesinde % 45,87 oranında oy olan Ünal Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 3.475 adet oy sayısına ulaştı.

Ünal Yılmaz Kimdir?

Ünal Yılmaz,5 Mart 1962'de Gümüşhane Kelkit'te doğdu. Ünal Yılmaz, 2002 Ak partinin kurulmasından itibaren aktif siyaset yaptı.

22. Dönem Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz'ın kardeşi, Kelkit'in tanınmış ve sevilen iş adamlarından, AK Parti'nin Kelkit ilçe teşkilatı kurucularından olan Ünal Yılmaz, Lüks Erzincan Seyahat firmasının sahibi olup, Gümüşhane- Bayburt - Erzincan TUV TURK araç muayene istasyonları firmasının da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

30 Mart 2014 Mahalli Yerel Seçimlerde Kelkit Belediye Başkanı seçildi.

Ünal Yılmaz evli olup iki erkek bir kız babasıdır.

Ünal Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Gümüşhane Kelkit ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.



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