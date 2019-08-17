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Uncharted Filmi

Uncharted filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Uncharted filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

17.08.2019 08:57 Uncharted Filmi
Konsol oyunlarının Indiana Jones'u sayılan Nathan Drake'in hikayesini anlatan 'Uncharted: Drake's Fortune'ın başrolünde 'Dövüşçü' Tom Holland olacak. Filmde Nathan Drake rolünü oynayacak olan Tom Holland'ın yanı sıra Bryan Cranston da filmde rol alıyor.


Yönetmen: Dan Trachtenberg
Senaryo: Joe Carnahan, Rafe Judkins
Oyuncular: Tom Holland, Bryan Cranston
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Uncharted
Yapımcı Firma: Atlas Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 25.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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