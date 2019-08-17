Uncharted Filmi

Konsol oyunlarının Indiana
Jones'u sayılan Nathan Drake'in hikayesini anlatan 'Uncharted: Drake's Fortune'ın başrolünde 'Dövüşçü' Tom Holland olacak. Filmde Nathan Drake rolünü oynayacak olan Tom Holland'ın yanı sıra Bryan Cranston da film
de rol alıyor.Yönetmen:
Dan TrachtenbergSenaryo:
Joe Carnahan, Rafe JudkinsOyuncular:
Tom Holland, Bryan CranstonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
UnchartedYapımcı Firma:
Atlas EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
25.12.2020Uncharted Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.