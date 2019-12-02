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Uncut Gems Filmi

Uncut Gems filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Uncut Gems filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

02.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:58Uncut Gems Filmi
Uncut Gems, New York’ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede geçiyor. Altın ve Emmy adayı Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği suç ve dram film inde Sandler, zengin ve ünlülere satış yapan bir kuyumcu dükkanı sahibine hayat veriyor. Mallarının bir kısmı çalındığında dükkan sahibinin hayatı karmaşık bir hal alıyor.


Yönetmen:Benny Safdie, Josh Safdie
Senaryo:Benny Safdie, Josh Safdie, Ronald Bronstein
Oyuncular:Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd, Idina Menzel, Jonathan Aranbayev, Jacob Igielski, Noa Fisher, Paloma Elsesser, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian, Keith Williams Richards, Tommy Kominik, Louis Anthony Arias, Sean Ringgold, Jeremy Sample, Judd Hirsch, Benjy Kleiner, Josh Ostrovsky, Sahar Bibiyan, Lana Levitin, Maksud Agadjani, Boris Aranbayev, Ry Armstrong, Roza Babekova, Max Bartos, Arthur Borukhov, Jamaal Burcher, Joseph Anthony Cartagena, Raina Cheng
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Uncut Gems
Yapımcı Firma:Elara Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:135 dk.
Dağıtıcı Firma:Elara Pictures
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Adam Sandler, New York, Küre, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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