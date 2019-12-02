Uncut Gems Filmi

Uncut Gems, New York’ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede geçiyor. Altın Küre
ve Emmy adayı Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği suç ve dram film
inde Sandler, zengin ve ünlülere satış yapan bir kuyumcu dükkanı sahibine hayat veriyor. Mallarının bir kısmı çalındığında dükkan sahibinin hayatı karmaşık bir hal alıyor.Yönetmen:
Benny Safdie, Josh SafdieSenaryo:
Benny Safdie, Josh Safdie, Ronald BronsteinOyuncular:
Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd, Idina Menzel, Jonathan Aranbayev, Jacob Igielski, Noa Fisher, Paloma Elsesser, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian, Keith Williams Richards, Tommy Kominik, Louis Anthony Arias, Sean Ringgold, Jeremy Sample, Judd Hirsch, Benjy Kleiner, Josh Ostrovsky, Sahar Bibiyan, Lana Levitin, Maksud Agadjani, Boris Aranbayev, Ry Armstrong, Roza Babekova, Max Bartos, Arthur Borukhov, Jamaal Burcher, Joseph Anthony Cartagena, Raina ChengFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Uncut GemsYapımcı Firma:
Elara PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
135 dk.Dağıtıcı Firma:
Elara PicturesVizyon Tarihi:
01.01.2070 Uncut Gems Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.