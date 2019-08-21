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Underwater Filmi

Underwater filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Underwater filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.08.2019 10:53 Underwater Filmi
Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Sevgi ve Sinyal filmlerinden hatırladığımız William Eubank’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin senaryosunu Brian Duffield kaleme alıyor. Kristen Stewart’ın ekibin bir üyesi olan Norah karakterine hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca T.J. Miller, Jessica Henwick, Vincent Cassel, John Gallagher Jr. Gibi isimler de yer alıyor.


Yönetmen: William Eubank
Senaryo: Brian Duffield, Adam Cozad
Oyuncular: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner Wright
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Underwater
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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