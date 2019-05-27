UNDP Başkanı, Türk Hükümeti İle Ortaklığı Değerlendirmek Üzere İstanbul Ve Ankara'da

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'in İstanbul ve Ankara'yı kapsayan Türkiye resmi ziyareti bugün başlıyor. Steiner, Türk yetkilileri ile Türkiye'nin UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklığını değerlendirecek ve küresel kalkınma finansmanına ilişkin bir forumun açılışını yapacak.

İki taraf arasında 2011 yılında imzalanan Ortaklık Çerçeve Anlaşması tarafların ortaklığı ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde daha da genişletmesini sağlıyor.

Anılan çerçevenin bir parçası olarak Türkiye, UNDP'nin Avrupa ve Orta Asya bölgesel programına katkıda bulunuyor ve İstanbul Bölge Ofisi'ni destekliyor. OECD-DAC üyesi olmayan ülkeler arasında UNDP'nin düzenli kaynaklarına en yüksek bağışı yapan ülke haline gelen Türkiye ayrıca dünya genelinde yoksulluğu azaltmaya yönelik temel programlara da katkıda bulunuyor. Türk hükümeti, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi'nin bütçesine de katkı yapıyor.

UNDP'nin Türkiye'yi kapsayan ulusal programı üç ana bileşenden oluşuyor: Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevrenin korunması.

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olan Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak, bu bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenliğe ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlıyor. Türkiye ayrıca, milli gelire oranı bakımından dünyada en büyük insani yardım donörü.

UNDP Başkanı Achim Steiner Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İstanbul'da ise, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile beraber 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınma finansmanının tartışılacağı İstanbul Kalkınma Diyalogları'nın (IDD) açılışında yer alacak. Ulusal ve uluslararası finansmanın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için gereken 5 ila 7 trilyon ABD doları düzeyinin çok altında kaldığı bir dönemde, bu forumda ülke düzeyinde karma finansmanın yolunu açacak pratik çözümler aranacak.

Kaynak: Bültenler