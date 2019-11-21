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UNDP göç ve yerinden edilme sorununa karşı çözüm ortaklarını bir araya çağırıyor

Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, UNDP, UNHCR, IOM, WALD, TBB ve UCLG-MEWA tarafından 26-27 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te düzenleniyor.

21.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:56UNDP göç ve yerinden edilme sorununa karşı çözüm ortaklarını bir araya çağırıyor

Forum kapsamında bir araya gelecek Türkiye ve dünya genelinden yerel otoriteler, mülteciler ve göçmenlere destek sağlama, göç ve yerinden edilmenin topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve yarattığı fırsatları maksimize etme konularında konuşacak.

Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu 26-27 Kasım tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından Gaziantep'te düzenleniyor.

'Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya' temasıyla iki gün boyunca sürecek forum kapsamında katılımcılar ve yerel aktörler bir araya gelerek Türk belediyeleri ve dünya genelindeki yerel yönetimler arasında göç akınlarına şehir düzeyinde verilen yanıtlara dair iyi uygulamaları paylaşacak. Ayrıca, şehirler düzeyinde ortaklıkların kolaylaştırılması ve göç ve yerinden edilme bağlamlarında ilgili aktörler arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesi hakkında konuşulacak.

Türkiye'nin de katılımıyla ilki 17 - 18 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Küresel Mülteci Forumu'na (GRF) yaklaşırken, Forum, Yeni Çalışma Yöntemi (NWOW) gibi insani yardım ve kalkınma yanıtları arasında köprüler kuran yaklaşımların, Küresel Mülteci Sözleşmesi (GCR) ve Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme'nin (GCM) amaçları ve hedeflerine ulaşılması bağlamında nasıl uygulandığına odaklanacak.

Forumun temel çıktılarından biri de göç ve yerinden edilme konusundaki yerel çözümlere ilişkin küresel ve bölgesel düzeyde kabul edilmiş ilkelerin uygulanmasına yönelik iyi uygulamaları yansıtan 2019 Gaziantep Bildirgesi olacak. Bildirge, ilgili tartışmaları beslemek üzere Küresel Mülteci Forumu (GRF), GFMD ve Belediye Başkanları Mekanizması, İnsan Hareketliliği, Göç ve Kalkınma için Küresel Belediye Başkanları Forumu ve UCLG Kongresi ile de paylaşılacak.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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