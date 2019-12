UNDP, Türk ve Suriyeli girişimcileri Adana'da buluşturdu

Türk ve Suriyeli gençler, Adana 'da, uzman mentorlar eşliğinde yaratıcı iş fikirlerini ürün ve hizmetlere dönüştürmeyi öğrendi.Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında "Start-up Weekend for All" etkinliği yapıldı. Etkinlik, Çukurova Teknokent'te gerçekleştirildi.Girişim ve inovasyon ekosisteminin ulusal ve yerel paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte, genç girişimciler farklı alanlarda 68 yenilikçi iş fikri geliştirdi. 300'den fazla girişimcinin katıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarından Türk ve Suriyeli ekipler yarışarak fikirlerini jüriye sundu."Start-up Weekend for All" etkinliğine girişimciler, 18 uzman mentor eşliğinde54 saat boyunca farklı alanlarda yeni girişim fikirlerini ortaya koydu.Katılımcıların iş fikirlerini belirleyip takımlarını oluşturmasıyla başlayan 54 saatlik maratonda, 28 ekip, jüri üyelerine iş fikirlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi.Dereceye giren takımlara bilgisayar ve tablet hediye edildiSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, Turkcell Arıkovanı'ndan Mustafa Can Geçkiner, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak ve UNDP Geçim Kaynakları Sektörü Müdürü Özlem Çavuşoğlu'ndan oluşan jüri, kapsamlı değerlendirmenin ardından ödül kazanan takım ve projeleri açıkladı.Buna göre, otizimli çocuklara yönelik sanal gerçeklik uygulamaları geliştiren TDVR takımı, diyabet hastalarına yönelik yerli insülin pompası geliştiren DIA-BET, su tasarrufuna yönelik akıllı banyo sistemleri geliştiren 3S7K, Turkcell Arıkovanı'ndan kitlesel fonlama, mentorluk ve networking alanında destek alacak. Ayrıca, Augmented Team, Aki-Tech, Data's, Cashier, 7. Kıta ve Halfman-Half Robot ekipleri, jüri tarafından tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile ödüllendirildi.Yarışmaya katılan tüm ekipler, Adana Girişimcilik Merkezi'nin düzenleyeceği Bootcamp'a kabul edildi. Finale kalan 28 ekip, KOSGEB Adana İl Müdürlüğü ile birebir görüşmeler yaparak teşvik ve desteklerden yararlanma fırsatı bulacak. Takımlara ayrıca, Turkcell Arıkovanı'ndan kitlesel fonlama, mentorluk ve network alanında da destek verilecek.Tecrübeli isimler girişimcilere yol gösterdiGirişimcilerle bir araya gelen Adana GirişimcilikMerkezi Müdürü Serap Urunga İş Modeli Eğitimi, Google StartUp Weekend sertifikalı eğitmen, mentor ve Stage Co Kurucu Ortağı Patrick Bosteels ise mentorluk, pitching ve süreçyönetimi konularında katılımcılar, mentor ve jüri üyelerine eğitim verdi.İki farklı oturumdan oluşan "İlham Veren Konuşmalar" panelinin ilkinde IBM Genel MüdürYardımcısı İhsan Müderrisoğlu, StartersHub Ortaklık ve Mentorluk İlişkileri Müdürü Günce Onur, Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülmanteknoloji, girişimcilik ve inovasyon konusunda kendi deneyimlerini paylaştı.İkinci panelde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgülve Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, katılımcılara kendi girişimcilikdeneyimlerini ve tecrübelerini aktardı.Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli çözüm önerileri getiriliyorVerilen bilgiye göre, AB ve UNDP, Türkiye'de yaşayanSuriyeliler ile ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal dayanıklılığı ile ulusal ve yerelkurumların güçlenmesine katkı sağlamak için iş birliği yapıyor.50 milyon avro bütçeli ve 2 yıldevam edecek olan proje; Türkiye'de 11 ilde istihdam yaratılmasına katkı sağlanması, yerelyönetimlerin kapasitelerinin ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ile Suriyelilere yönelikTürkçe eğitimine odaklanıyor.Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan proje, Suriyekrizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerilerigetiriyor.Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgeselkalkınmayı merkezine alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi,UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını AB'nin finansaldesteği ile bir araya getiriyor.İstihdam yaratımı bileşeniProjenin "istihdam yaratımı" bileşeni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte İzmir, Manisa,Adana, Hatay, Mersin, Kilis ve Gaziantep'te yerel kurumlar, sanayi odaları ve iş dünyasıkurumları ile iş birliği içerisinde uygulanacak ve Suriye krizinin, yerel ekonomiler ve iş gücüpiyasaları üzerindeki baskılarının hafifletilmesine destek olacak.İstihdam yaratımı bileşeninin temel amacı, Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyelerinin ekonomiyekatılımlarının artırılması, girişimcilik, inovasyon, üretim teknikleri, pazarlama, iş geliştirme ve işyönetimi gibi alanlarda Suriyeli, Türk şirket ve girişimlerin eğitim ve danışmalık hizmetlerikapsamında desteklenerek yerel ekonominin güçlendirilmesi, herkes için yeni iş ve geçimkaynakları olanakları yaratılması, ekonomik entegrasyon ve bölgesel kalkınmanındesteklenmesi olarak belirlendi.