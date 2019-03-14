Üner'den Çatalca'da Turizm Seferberliği Sözü

Kaynak: DHA

ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca turizm potansiyeli harekete geçirmek, ilçe ekonomisine ve istihdama maksimum katkı sağlamak amacıyla turizm alanında büyük bir seferberlik başlatacağını belirtti.Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Tarihi Kaleiçi Mahallesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi ile ilgili projelerini anlattı. İstanbul'a yeni bir turizm destinasyonu kazandıracağını söyleyen Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Çatalca Tarihi Kaleiçi Mahallemizdeki tarihi yapıları, dokusuna uygun olarak restore edeceğiz. Kaleiçi'nin tarihi kent kimliğini ortaya çıkaracak, koruyacak ve yaşatacağız. Bu bölgeyi çevre düzenlemeleriyle Çatalca ve ülke turizmine yeni bir destinasyon olarak kazandıracağız" dedi."BİR SÜRÜ SÖZ VERDİ AMA HİÇBİRİNİ TUTMADI"Bu vaatleri mevcut yönetimin yapacağını söylediğini ama sadece proje bazında kaldığını belirten Üner, "Biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Çatalca'yı kesinlikle Ankara-Beypazarı projesi noktasındaki gibi yapacağız. Kaleiçi Mahallesi'ni canlandıracağız. Çatalca'nın içerisinde SİT alanı olarak gösterilen bu alanda imar planlarını da yükselttik. Mart ayından sonra komisyonlara ve meclise gelecek" ifadesinde bulundu.ÇATALCA EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA MAKSİMUM KATKI'Doğa turizminde söz sahibi olacağız' diyen Üner konuşmasına şöyle devam etti:"Çatalca turizm potansiyeli harekete geçirmek, ilçe ekonomisine ve istihdama maksimum katkı sağlamak amacıyla turizm alanında büyük bir seferberlik başlatacağız. Çatalca Turizm Geliştirme Projemizin ilk planlamasında Karadeniz sahillerimizde yer alan Yalıköy, Ormanlı, Çilingoz'da doğa sporları, trekking, yamaç paraşütü gibi sportif tesislerin kurulmasını teşvik edecek, destek vereceğiz."KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORLAREn büyük hayallerinden birinin de Ormanlıdan Binkılıç'a kadar olan büyük bir sahil olduğunu vurgulayan Üner, konuşmasına şu sözlerle devam etti:"Kültür Bakanlığımız ile beraber Çatalca'mızın sahillerinin İstanbul'un en güzel sahillerine dönüştüreceğiz. Yalıköy'de bir projemiz var. Mavi bayrak projesi Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü en temiz deniz olarak gösteriliyor. Yalıköy'de bir otel yapılıyor. Bunun yanı sıra Ormanlı'da C tipi mesire alanıydı, biz onu A tipi mesire alanına dönüştürdük. Şartları bozmayacak şekilde orada da konaklama yerleri yapacağız. Çatalca'ya şuanda 200-250'ye yakın yataklı bir otel konseptinde ama farklı farklı bölgelerde olacak, buralara gelen insanlar günü birlik tesis olarak da kullanacaklar. Buraları yapılaşmaya açmayacağız. Sadece belirli bölgelerde bunlara izin vereceğiz." - İstanbul