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UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

12.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:37UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı 'nın başkenti 'te başladı.

UNESCO 40. Genel Konferansı, bugün kurumun Genel Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da hazır bulunduğu sabah oturumunda UNESCO Genel Konferansı Başkanlığını devraldı. UNESCO Genel Konferansı'na 195 üye devletin temsilcileri katılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 19 Kasım Salı günü öğleden sonra Kültür Bakanları Forumu'na katılacak.

Konferansın tüm oturumları, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Daimi Temsilciliğin mensuplarından oluşan heyet tarafından takip edilecek.

Kurumun politikalarını ve temel çalışma planını belirleyen UNESCO 40. Genel Konferansı, 27 Kasım'a kadar devam edecek. - PARİS

Birleşmiş Milletler, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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