UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da 62 tarihi dükkanın restorasyonu başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu 'da 62 tarihi dükkanın restorasyonu başladıKARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde 62 tarihi dükkanın restorasyon çalışmaları başladı. Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyonu yapılıyor.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanların cephe yenileme çalışmalarının 2010'da başladığını söyledi.2018'de projenin revize edildiğini ve restorasyon projelerinin tamamlandığını ifade eden Köse, "Biz göreve geldikten sonra ihalesini yaparak inşaat çalışmaları başladı. Şubat ayı başında da bitmesi planlanıyor. Bu proje BAKKA tarafından destekleniyor. Yaklaşık 950 bin lira bedeli olan bir proje. İhaleyle 810 bin lira civarında bedelle alındı. Çalışmalarda gayet iyi gidiyor. Dükkanların her biri de özel mülkiyet. Çalışmalar, dükkan sahiplerinin muvafakatları alınarak başladı" diye konuştu.İhale süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Köse, "Elbette buradaki firmanın inşaatı yapıyor olması daha kolay ulaşılabilir olması da anlamına geliyor. İhale sürecinde hiçbir şekilde müdahale olamadan Anıtlar Röleve Kurulundaki bir hocamızında gözetiminde yaptık. Bu işlerle ilgilenmiş kişiler girebiliyor ihaleye. O açıdan bir sıkıntımız yok" ifadelerine yer verdi.1/500 planıyla her şey standart olacakTarihi Çarşı bölgesinin 1/500'lük planlarını hazırlandığını, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü ayına sunulduğunu vurgulayan Köse, "Plan çarşının çok önemli noktalarını kapsıyor. Bazı bölgelerine de özel projeler, planlamalar yapılacak. O projelerin ay süreci bittiğinde Tarihi Çarşı'da trafikle ilgili problemi çözmüş olacağız. Trafiğe kapatmadan öncede depolama alanlarınızı da oluşturmuş olmanız lazım. Hıdırlık Seyir Tepesi tarafından kamulaştırma yaptığımız alanımız var o süreçte devam ediyor. Ondan sonra Tarihi Çarşı bölgesi çok daha rahatlamış olacak" değerlendirmesinde bulundu.1/500 planlamasının getirdiği bazı düzenlemeler olacağını anlatan Köse, şu ifadelere yer verdi: "Cinci Han'ın arkasında o bölgede düzenlemeler olacak. Dükkanların düzenleriyle ilgili, dükkanları tezgahları, kullanılan masalar, onların kaplayacağı alanların hepsine standart getiriyor. Aydınlatmadan koyacağınız çöp kovasına kadar hepsini planlıyoruz. Ondan sonra da uygulama kısmına geçeceğiz. Çok güzel olacağına inanıyorum. Mimar olmak aslında bir belediye başkanı için avantaj ama şöyle bir dezavantajı var. Birçok insanın rahatsız olmadığı şeyler beni rahatsız ediyor. Bir an önce düzelmesini istiyorum orada bir sıkıntı var. Estetik kaygıları olan insanlarız biz. Her şey daha düzgün daha olması gerektiği gibi görünsün istiyoruz. Olmadığında da üzülüyorum. Ama zamanla hepsinin yerine oturacağını düşünüyorum."Kısa süre önce başlayan restorasyon çalışmaları Safranbolu'da faaliyet gösteren Gençer Mühendislik tarafından yapılırken, restorasyonun şubat ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.