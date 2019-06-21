Unesco Hatay gastronomi evi misafirlerini ağırladı

21 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ziyarete Hatay Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt , Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fatma Yanık, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Müzesi Danışma Kurulu üyeleri ve birçok yönetici katılım gösterdi.

Geleneksel Antakya evinin özüne uygun olarak restore edilen, Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadıldığı ve açıldığı ilk günden bu yana birbirinden nitelikli sosyal sorumluluk projeleri ile şehrin vizyonuna yön veren Gastronomi Evi'ni ziyaret eden heyet, katılımcılara Mersin Gastronomi Müzesi hakkında da bir sunum gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de yapımına başlanılan Gastronomi Evi hakkında fikir alışverişlerinde de bulunan heyete, Hatay'ın dünya çapında ödüllü yöresel yemekleri ikram edildi.