Unesco Listesindeki "Kuş Dili" Yaygınlaşıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Doğu Karadeniz 'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili" okullarda 100'ü aşkın öğrenciye öğretildi. Giresun 'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festival düzenlenen kuş dili, yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.Kuş dilinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2014 yılından bu yana öğrenciler için Çanakçı'da her yıl Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslar düzenleniyor.Kurslarda öğrencilere ıslık çalmasından başlanılarak alfabedeki harflerin ıslık diline karşılık gelen telaffuzları gösteriliyor. Okuma yazma öğrenir gibi ıslık dilini öğrenen öğrenciler yörede, öğrendiklerini pekiştirme fırsatı da buluyor.Çanakçı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş dilinin bölgede asırlardır iletişim kurmak amacıyla kullanan bir yöntem olduğunu söyledi.Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde her yıl kurs açtıklarını ifade eden Genç, okullarda çocukların kuş dili eğitimi aldığını aktardı.Genç, yaklaşık 5 yıldır bu kursların devam ettiğini belirterek, "100'ün üzerinde öğrenciye ulaştık ve usta öğreticilerimiz vasıtasıyla kuş dilini çocuklarımıza öğrettik. Tabii ki öğrenmek biraz da maharet istiyor, evde kullanamıyorsunuz, doğada pratik gerekiyor." dedi.Bu yıl ilk dönem kursta 13 öğrencinin kuş dili öğrendiğini dile getiren Genç, ikinci dönemde yeni bir kursun açılışı için şu an kayıt aldıklarını kaydetti.Genç, kursları ilçenin tamamına hitaben açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Hatta biz bunu gençlerimize yönelik de yapmayı planlıyoruz, öğrenmek isteyen gençler varsa onlar için de bu kursu açacağız. Böylelikle bu kültürümüze katkı sunmak istiyoruz. Bunu talep bünyesinde yapmak gerekiyor, yetişkin vatandaşların çoğu bunu bildiği için şu an yetişkinlerden talep yok, olursa onlara yönelik de açarız."Kuş dili kurslarının eğlenceli geçtiğini dile getiren Genç, "Biz eğlenceli tarafından yaklaştığımız için öğrendikçe de çocuklar kendine farklı bir etkinlik sağlamış oluyor. O yönden çocuklarımızın ilgisi var. Kesinlikle sosyal bir etkinlik olarak düşünebiliriz, hem de kültürümüz yaşamış oluyor." ifadelerini kullandı.- Kuş dili alfabeye uyarlandıUsta öğretici Cüneyt Köse ise ıslığın Kuşköy'de ana dil gibi olduğunu belirterek, bu dili daha da geliştirmek için modül haline getirdiklerini aktardı.Alfabedeki 29 harfin tamamını ıslık diliyle telaffuz edip öğretmeye başladıklarını dile getiren Köse, "Gelecek nesillere önceki nesillerden alıp bunu daha iyi, daha etkin bir şekilde öğretmek amacımız. Kursta ö, i, u gibi harfleri tek tek ıslıkla telaffuz etme şeklini gösteriyoruz. Okuma yazma öğretir gibi çocuklara öğretiyoruz." diye konuştu.Köse, öğrencilerin kuş dilinin yüzde 70'ini kursta öğrendiklerini ifade ederek, öğrencilerin bu dili yörede bilen kişilerle pratik yaparak pekiştirdiğini kaydetti.