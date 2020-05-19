UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor

UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyorDİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların DHA tarafından görüntülenmesi üzerine Sur Belediyesi, harekete geçti.

UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor
19.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:48
UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor
DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların DHA tarafından görüntülenmesi üzerine Sur Belediyesi, harekete geçti. İş makineleriyle molozlar kaldırılmaya başlanırken, Kaymakam Abdullah Çiftçi, sorumlulara en ağır cezanın verileceğini söyledi.
Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi.
HAFRİYAT DÖKÜMÜNÜ DHA GÖRÜNTÜLEDİ
Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından dün Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların görüntülerinin yayınlanması üzerine Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçti. Belediye ekipleri, bu sabah saatlerinde iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girerek, molozları kaldırmak için çalışmalara başladı. Sur Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hevsel Bahçeleri'ne hafriyatların bertaraf edileceği ve dökenlerin de tespit edilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.
'YAPANLAR AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK'
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorumluların en ağır şekilde cezalandıracağını belirterek, "Hevsel Bahçeleri'ni korumak için gerekli olan her türlü tedbir alınacak ve bu alana hafriyat dökümü dahil yapılan tecavüzler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Hevsel Bahçeleri dünya mirasıdır birlikte sahip çakalım. Vatandaşlarımızdan ve özellikle Hevsel Bahçeleri mülk sahiplerinden bu alana sahip çakmalarını, arazi kazanma amacıyla yapılan bu tür hafriyat dökümlerine tevessül etmemelerini, izin vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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