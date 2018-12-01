Unesco'nun 'Dede Korkut' Kararı Bayburt'ta Sevinçle Karşılandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:34



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:34

UNESCO'nun Türk Destanı 'Dede Korkut'u 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil etme kararı, Dede Korkut diyarı Bayburt'ta ve destan kültürünü yaşatan Bayburt Üniversitesi'nde sevinçle karşılandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt tarihinin insanlığa armağanı olan ve evrensel bir değer olarak kabul edilen Dede Korkut'un UNESCO tarafından tescil edilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek" Üniversite bünyesinde merkez Külliye 'ye tarihi zatın adını verdik ve Dede Korkut Araştırma Merkezi kurduk toplumların tarih boyunca halk hikayeleri ve destanlar yoluyla biçimlendik insanlığa mal olmuş bir değeri yaşatmak için çalışacağız" dedi.Coşkun, Araştırma Merkezi çatısı altında Dede Korkut adına geçmişte biri Bayburt, diğeri Azerbaycan'da olmak üzere iki sempozyum düzenlediklerini, konser etkinlikleri yaptıklarını ve geleneksel hale farklı alanlarda getirdikleri Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri ile temsil ettiklerini ifade etti.Araştırma Merkezi'nin Dede Korkut yılı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Nisan ayı içerisinde uluslararası bir sempozyum, seçkin akademisyen ve araştırmacıların katılacağı konferans serileri, paneller, tiyatro gösterisi, heykel çalışması, konser ve kültür organizasyonlarının müjdesini veren Coşkun, Dede Korkut'un Bayburt'un dünyaya açılan yüzü olduğunu söyleyerek tüm halkın sevinci paylaştığını bildirdi. Coşkun ayrıca, Dede Korkut'un kültürel ve tarihsel bir şahsiyet olarak, şehrin tanıtımında ve turizmin gelişmesinde bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. - BAYBURT