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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Tarihi surların' dipleri ve burçlardaki işgaller...

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Tarihi surların' dipleri ve burçlardaki işgaller sonlandırıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi...

28.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:42
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Tarihi surların' dipleri ve burçlardaki işgaller sonlandırıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi sur dipleri ve burçlardaki işgaller sonlandırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki izinsiz işgallere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sur Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte düzenlediği operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan surların dipleri ve burçlardaki işgalleri kaldırdı. Ekipler, daha önce uyarılan ve boşaltılmayan alanlardaki işgallere yönelik başlattığı çalışma kapsamında işgal edilen 15 yeri temizledi. Burçlarda takılan demir kapıları söken ekipler, kafe ve çay ocakları için kullanılan eşyaları araçlarla Kantar Zabıta Amirliği'ne taşıdı.
Belediye yetkilileri, kent genelinde izinsiz yapı ve işgallere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Tarihi surların' dipleri ve burçlardaki işgaller...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Genel

Kaynak: İHA


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