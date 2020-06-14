"UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde Kovid-19 tedbirleri alınıyor
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ndeki plajlarda ve otellerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirler alınıyor.
14.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:22
Bölgedeki sahiller sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenirken, görevliler de plajdakilere gerekli uyarılarda bulunuyor.
Çukurova Turistik Otel İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızkalesi'nde Kovid-19'a karşı her türlü tedbirin aldığını söyledi.
Konaklama tesisleri ve plajlarda bulunan alanların dezenfekte edildiğini dile getiren Kale, "Gereken çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla denize girebilir. Kovid-19 sürecini devletimizin desteğiyle atlatacağız. Tatilcileri Kızkalesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA