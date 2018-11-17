UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer
, yapay zekanın, dünyanın çok ilgisini çektiğini belirterek, "UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt." dedi. Antalya
Turizm Merkezi Belek
'teki Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu 4. Büyük Buluşması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un da katılımıyla oturumlarla başladı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun
, dünyanın ilk milli komisyonu arasında UNESCO Türkiye Milli Komitesi'ne bakanlık olarak danışsal destek verdiklerini söyledi.
Bakanlıklarının UNESCO'nun kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinde icracı, ulusal otorite konumunda olduğunu aktaran Selçuk, "Bu kurumun hakkını verebilmek üzere bakanlığımız, olabilecek en üst düzeyde çalışmalar gerçekleştirme gayretindedir. Komisyon, bakanlığımız açısından çok önemli bir çözüm ortağıdır." diye konuştu.
UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer
de Türkiye'nin, tüm dünyada savaşların önüne geçmek için tasarlanan örgütün çağrısına ilk uyan ülkelerden olduğunu ifade etti.
UNESCO'nun ideallerine Türkiye'nin samimiyetle inandığını ifade eden Cengizer, "UNESCO bizim için önemli. Sadece yürütme kurulu üyeliği değil aktif bir misyon olmaya da çalışıyoruz." dedi.
Yapay zekanın önemine değinen Cengizer, şunları kaydetti:
"Yapay zeka, son derece önemli bir konu. Zira sanayi devriminin gerektiği aşamaları gerektirmiyor. Belirli bir bilgi, kültür ve tecrübe birikiminin doğrudan sonuç doğurmaya müsait bir alan oluştu. Yapay zeka, dünyanın çok ilgisini çekmekte. UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt. Şimdiden ocak ayında tekrar yapılacak, toplantılar dizisi başladı. Biz buna öncülük ettik."
UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz
ise katılımcılara teşekkür ederek, iki yılda bir genel konferanslarını yaptıklarını hatırlattı.
Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:10