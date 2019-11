UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliğine kabul edilmesinin ardından yol haritasının belirlenmesi için bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Tutulmaz, termal bir otelde düzenlenen toplantıda, UNESCO'nun gastronomi alanına Afyonkarahisar'ı dahil etmesi sonucunda turizm açısından kentin bir üst basamağa çıktığını söyledi.

Gastronominin turizmin en önemli ayaklarından olduğunu dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"İnsanlar gezmek ve görmek isterler ama evinden çıkarken neyi yeriz? Nerede yeriz? ve Nasıl yeriz? gibi bunları da düşünme aşamasındadır. Genelde de böyle bir psikoloji vardır. Özellikle de izinler ve tatillerde de harcamanın sınırı yoktur. Harcama eğilimin en üst nokta olduğu dönemlerdir. Biz, bu yönüyle turizmin parlayan yıldızı olan Afyonkarahisar'da olmaktan dolayı şanslıyız. Her geçen gün şehrimize gelen turist sayısında bu artışı açık bir şekilde görüyoruz."

"Yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz lazım"

Tutulmaz, turizm açısından Afyonkarahisar'ı ön plana çıkarmak için güzel tanıtımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Gastronomi alanında Afyonkarahisar'ın başlangıçta olduğunu aktaran Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizim taahhüt ettiğimiz yükümlülüklerimiz var. Bu taahhütlerimizin dışında da başka yükümlülüklerimiz var. Burada toplantıdaki bütün taraflar, sorumlu olarak bu işin bir tarafından tutarak yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz lazım. Bu işin de profesyonelce yürütülmesi gerekir. Eğer profesyonelce yürütemezsek bu ünvanla çok fazla bir kazanım elde edemeyiz. Biz, ülkemizde rekabet halinde olduğumuz şehirlerimizden çoğunu geçtik. Belki bizden çok iyi gastronomiye sahip iller vardı ama bizim onları geçtiğimizi çalışmalarımızla, davranışlarımızla ve başarılarımızla ispat etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de 'kamu kurumları bunu yapar' anlayışında olmayalım. Gastronomi ve gıda alanında faaliyet gösteren her otel, lokanta ve işletme bu işin altına elini sokması lazım. 'Biz de bu işin tarafıyız' demesi lazım. Çünkü bu iş başka türlü olmaz."

"Biz, daha yeni başlıyoruz"

Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Afyonkarahisar'ın da dahil olmasına katkı sunanlara herkese teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın önemli bir kazanım elde ettiğini ve bunu da muhafaza etmesi için çok iyi çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Önce bir üst heyet ile bunların takipçisi olacak bir başka heyet oluşturalım. Ayrıca, kim, neyi, ne zaman yapacak şeklinde de bir zaman çizelgesi hazırlayalım. Bunu belirlemezsek ve takip etmezsek neticeye ulaşamayız. Bu konuda yapılacak bütün faaliyetleri yazalım. Takibi noktasında da 3 ile 6 ayda bir toplantılar yapılsın. Yani, 'UNESCO'ya dahil olduk' demekle iş bitmiyor. Biz, daha yeni başlıyoruz. Herkesin görüşlerini ve tekliflerini alalım. Bu işin üzerine kararlı bir şekilde gidelim."

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğini kabul edilen Afyonkarahisar ile ilgili iki yıllık çalışmaları ve taahhütte bulunulan projeler hakkında bir sunum yaptı.

TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına yeni dahil olan Afyonkarahisar ile ilgili görüşlerini anlattı.

Gastronomi ile ilgili Afyonkarahisar'ın hikayelerinin ön plana çıkarılması gerektiğini savunan Açıköz, kendilerine verilecek her görevde Afyonkarahisar'ın yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA