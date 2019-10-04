Haberler » Güncel » Haber

UNESCO yerli Meksikalı oyuncuyu iyi niyet elçisi seçti

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Meksikalı oyuncu Yalitza Aparicio'yu yerli halklar için iyi niyet elçisi olarak belirledi.

04.10.2019 20:28UNESCO yerli Meksikalı oyuncuyu iyi niyet elçisi seçti
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Meksikalı oyuncu Yalitza Aparicio'yu yerli halklar için iyi niyet elçisi olarak belirledi.
UNESCO'dan yapılan açıklamada, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde doğan aktris Aparicio'nun ırkçılıkla mücadele, cinsiyet eşitliği ve yerli haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle yerli halklar için iyi niyet elçisi olarak seçildiği kaydedildi.
"Roma" filminde aldığı rol ile bu yılki Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "en iyi kadın oyuncu" ödülüne aday gösterilen ilk yerli olan 25 yaşındaki Aparicio, yerli olmaktan gurur duyduğunu, UNESCO ile yapacağı çalışmalarla yerli toplulukları destekleyebilmeyi umduğunu söyledi.
Aparicio, yerli toplulukların geleneksel bilgeliklerini bugüne aktarabileceklerini dile getirdi.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Yalitza Aparicio'nun UNESCO'ya özel bir katkısı olacağını, yerli halkların "dünün değil, geçmişin ve geleceğin halkları" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Meksika, Oaxaca, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı
01:15 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:14 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
01:10 Türkiye'den Irak hükümetine çağrı
01:07 İznik'te 700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu
01:06 MÜSİAD ABD başkanlığında görev değişimi