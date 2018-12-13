Unhcr: "Libya'dan Kanada ve Norveç'e 114 Mülteci Yerleştirildi"

13 Aralık 2018 Perşembe 10:21



13 Aralık 2018 Perşembe 10:21

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Aralık ayının ilk haftasında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma ve Koruma Programının (RDPP) desteği ile Libya'dan 114 göçmenin Norveç ve Kanada'ya yerleştirildiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Aralık ayının ilk haftasında Libya'dan 114 göçmenin Norveç ve Kanada'ya yerleştirilmesine yardımcı olduğunu açıkladı. UNHCR'den yapılan açıklamada, "Aralık ayının ilk haftasında, 114 Eritreli, Sudanlı ve Suriyeli mültecilerden oluşan 3 uçak, UNHCR'nin yeniden yerleştirme programı kapsamında Libya'dan Norveç ve Kanada'ya gitti" ifadeleri yer aldı. Norveç'e giden aileler, ilk aşamada UNHCR'nin Romanya'daki Acil Durum Transit Merkezinde ağırlandı. Bildiride, ailelerin daha sonra Norveç'e seyahatlerine devam edebilecekleri belirtildi.UNHCR'nin açıklamasında, Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma ve Koruma Programının (RDPP) desteğinin yeniden yerleştirmelerin Libya'dan yapılması ve mültecilerin hayatlarını kurtarması açısından son derece önemli olduğu belirtildi.Şu ana kadar Libya'dan 232 kişinin yeniden yerleştirilmesi gerçekleştirildi, 900'den fazla kişinin ise yeniden yerleşim için başvuru yapıldı.Libya, eski lideri Muammer Kaddafi'yi deviren 2011 ayaklanmasının ardından ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya gitmeyi uman yasa dışı göçmenler için tercih edilen bir çıkış noktası haline geldi.Libya'daki göçmen barınakları, denizden kurtarılan veya Libya güvenlik hizmetleri tarafından tutuklanan göçmenlerle dolup taşıyor. - TRABLUS