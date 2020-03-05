Unhinged Filmi

Yönetmenliğini Derrick Borte'un üstlendiği ve senaryosunu Carl Ellsworth'ün kaleme aldığı gerilim temalı film
in başrollerinde Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, Caren Pistorius ve Anne Leighton yer alıyor.Yönetmen:
Derrick BorteSenaryo:
Carl EllsworthOyuncular:
Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman , Caren Pistorius, Anne Leighton, Lucy Faust, Michael Papajohn, Austin P. McKenzie, Brett Smrz, Sylvia Grace Crim, Gregory Hobson, Devyn A. Tyler, Vivian Fleming-Alvarez , Stephen Louis Grush , Hick Cheramie, Samantha Beaulieu, Gretchen Koerner, Juliene Joyner, Tim Bell, Deven MacNair, Donna DuPlantier, Angela Abadie, Calvin Williams, Jenanne Alexander, Michael Randall, Scheryl W Brown, Kevin Howard, Kriss Fortunato, Richie Burden, Scott Walker Filmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
UnhingedYapımcı Firma:
Burek FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Burek FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Unhinged Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.