UNICEF: 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i gizli açlık yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocukların beslenmesine ilişkin hazırladığı kapsamlı rapora göre dünyada 5 yaş altındaki her iki çocuktan biri gizli açlık yaşıyor, üç çocuktan biri ise kötü beslenmeye maruz kalıyor."Çocuklar, gıda ve beslenme: Değişen Dünyada İyi Büyümek" başlıklı UNICEF raporu tüm dünyada çocukların durumuna ışık tutuyor. Rapordaki ana bulguların başında çocukların yetersiz ve kötü beslenmesi geliyor. Buna göre dünyada 5 yaş altındaki iki çocuktan birisi gizli açlık yaşıyor. Gizli açık yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanıyor. Gizli açlık, çocukların yeterli vitamin ve besin maddelerini alamamasından ileri geliyor. Dünyada gizli açlık çeken 340 milyon çocuk bulunuyor. Gizli açlığın en yaygın türlerinden birisi olan demir eksikliği çocukların öğrenme kapasitesini düşürüyor.