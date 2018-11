Unıcef Bağışçılarının Kart Güvenliği En Yüksek Seviyede

30 Kasım 2018 Cuma 11:04



UNICEF Türkiye Milli Komitesi, bağışçılarının ödeme güvenliğini en yüksek seviyede sağlamak amacıyla kredi kartı veri akışı ve veri saklama konusunda güvenliği ön planda tutuyor.Dünyada çocuk haklarının başlıca savunucusu olan UNICEF, Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin rehberliğinde Türkiye dahil 190'dan fazla ülkede; her çocuk yaşasın ve gelişsin, her çocuk öğrensin, her çocuk şiddet ve istismardan korunsun, her çocuk güvenli ve temiz bir çevrede yaşasın, her çocuğun hayatta adil bir şansı olsun diye çalışıyor. UNICEF'in çalışmaları gönüllü katkılarıyla destekleniyor. Kurumun finansmanının yarıya yakını UNICEF Milli Komiteleri ve ülke ofisleri tarafından özel sektör ve bireylerden toplanıyor, kalanıysa hükümetlerden geliyor. Bireylerin aylık düzenli bağışı, UNICEF'in çocuklar için uzun vadeli ve sürdürülebilir gelişim planları yapabilmesi ve acil durumlarda en zor şartlarda olan çocuklara ulaşması açısından kritik değere sahip. UNICEF Türkiye Milli Komitesi, düzenli bağışçılara İstanbul ve İzmir 'de sokaklar, festivaller, alışveriş merkezleri ve restoranlarda UNICEF'e düzenli destek kazandırmak üzere çalışan UNICEF Yüzyüze ekibinin yanı sıra on-line ve telefon ile ulaşıyor.UNICEF TMK, tüm bağışçılarının güvenliğini en yüksek seviyede sağlamak amacıyla kredi kartı veri akışı ve veri saklama konusunda dünyanın en üst düzey standartlarından biri olan PCI DSS LEVEL 1 uyumluluk sertifikasına sahip Mobilexpress ile çalışıyor. Bu sistemler hassas veri akışını, tüm aşamalar boyunca dışarıdan müdahalelere karşı korumayı esas alan - Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları (PCI-DSS)'na tam uyumlu olarak çalışıyor. - İSTANBUL