Unicef Destekli Açılan Merkez ile 1 Yılda 500 Çocuk İşçi Sokaktan Kurtarıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:33



22 Kasım 2018 Perşembe 11:33

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta satış yapan 500 çocuk işçi, UNİCEF'in de desteğiyle kurulan çocuk ve gençlik merkezinde eğitime alınarak çocuk işçiliğinden uzaklaştırıldı.Türkiye'nin ilk çocuk işçiliği ile mücadele merkezi, İzmit'te sokakta satış yaparak para kazanmaya çalışan 500 çocuğu eğitim ve psikolojik destek ile sokaktan uzaklaştırarak topluma kazandırdı. Cephanelik mevki'inde İzmit Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve UNİCEF işbirliği ile 2017 yılında hizmete açılan Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezde, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklara İngilizce, bilgisayar, el sanatları, hobi tarımı gibi çok sayıda eğitim veriliyor. Proje kapsamında eğitimle sokaktan uzaklaştırılan çocukların ailelerine de sağlık, ekonomik ve eğitim alanında destek verilerek çocukların yeniden sokağa dönmesi engelleniyor. Proje sayesinde İzmit'te 1 yıl içinde 500'e yakın çocuk işçi, sokaklardan kurtarılarak eğitim hayatına yönlendirildi."Mendil aldığımız çocuğu, geleceğin sorunlu kişileri olmaktan kurtaran bir merkez"Türk toplumunun kültür ve inancında çocuklara verilen önem kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Biz biliyoruz ki çocuk işçiliği yaşayan bir çocuk, çocukluğunu yaşayamayacağı için ve işçilikte yaşadığı olaylar nedeniyle geleceğin sorunlu erişkini, sorunlu anne ve babası olacak. Şu anda bulunduğumuz merkez, çocuk işçiliğini önleme merkezi. Bir rehabilitasyon merkezi. Türkiye'de ilk defa kurulan bir merkez. Burası, sokaktaki o duygusal davranıp mendil aldığımız çocuğu o ortamdan kurtarmak, geleceğin sorunlu kişileri olmaktan kurtaran bir merkez" dedi.Proje ile hem çocuk işçileri hem de ailelerine destek veriliyorMerkezin özelliklerinden bahseden Doğan, "Sokaktaki çocuk işçiliğinde bulunan çocukları biz gidip yerinde topluyoruz. Buraya getiriyoruz, burada eğitip rehabilitasyon işlemlerine tabi tutuyoruz. Tabi sadece bununla kalınmıyor. Aynı zamanda aile tespitleri ile ailelerine gidiyoruz. Ailelerde sosyal durum değerlendirmesi yapıyoruz. Varsa ekonomik destek ihtiyacı, iş ihtiyacı, tedavi ihtiyacı her ne gerekiyorsa yani çocuğu, çocuk işçiliğine atan o zemini ortadan kaldırıyoruz. Bu gerçekten çok önemli ve koordine bir çalışma" diye konuştu.Projeye UNİCEF destek veriyorProjede önemli paydaşların olduğuna değinen Doğan, "Biz burada UNİCEF'in partnerimiz olarak Dünya'ya ve Avrupa'ya örnek bir çalışma aslında. UNİCEF'in partnerimiz olarak çalıştığı bu projede özellikle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle de iç içe çalışıyoruz. Bu söylediğimiz hizmetleri de birlikte yapıyoruz. Bunun içerisinde Toplum Destekli polis var, pedagoglar, psikologlar var, İŞKUR, eğitmenlerimiz var. Yani burada gerçekten yapılması gereken, çocuk işçiliğine karşı yapılacak iş birliğinin en güzel örneği var" şeklinde konuştu.1 yılda 500 çocuk işçi sokaktan uzaklaştırıldıProjede büyük başarı sağladıklarının altını çizen Dr. Nevzat Doğan, "Sonuç, bu işe başladığımız 1 yıl önce 500 civarında çocuk işçiliğiyle mağdur olan çocuğumuz sahada varken bugün çok nadir. Bazen arayarak bulmaya çalışıyoruz. Çünkü sürekli saha taraması devam ediyor. Bulduğumuzu getiriyoruz ve onunla ilgili bireysel rehabilitasyonu sağlarken diğer yandan aile rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Sosyal destekler, eğitimler veriyoruz ve o aileleri kontrole alıyoruz. Bu çalışmanın tüm Türkiye'ye model olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Başkan, vatandaşları uyardıBaşkan Nevzat Doğan son olarak vatandaşları, çocuk işçilerden alışveriş yapmamaları konusunda uyararak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ve eğitmenlerle birlikte merkezi gezerek çocuklarla ilgilendi. - KOCAELİ