Unıcef: "Dünyada Her 2 Dakikada Bir Çocuk Suya Bağlantılı Hastalıktan Ölüyor"

UNICEF'in raporunda temiz suya ulaşamamanın büyük bir sağlık riski oluşturduğu, dünyada her 2 dakikada bir çocuğun su bağlantılı hastalıktan öldüğü ifade edildi. BM'nin 2018 yılında Çocuk Ölümleri Seviyeleri ve Eğilimleri konulu araştırmasında ise dünyada çoğunlukla tedavi edilebilir sebeplerden dolayı 2017 yılında tahminen 6 milyon 300 bin çocuk ve gencin öldüğü kaydedildi.Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) Dünya Çocuklar Günü'nde, dünyada çocuk haklarının uygulanması ve çocuk ölümleriyle ilgili bir rapor yayımladı. UNICEF'in hedefinin her çocuğun temel ihtiyaçları olan hürriyet, beslenme, su, barınma ve eğim ihtiyaçlarının karşılandığı bir dünya inşa etmek olduğu belirtildi. Dünyada 190 ülkede faaliyet yürüten UNICEF, birinci hedefinin çocukların hayatlarını kurtarmak ve onların haklarını korumak olduğunu açıkladı. Bununla birlikte dünya genelinde karmaşık şartlar ve sayısız insani krizler sebebiyle milyonlarla çocuğun çok kötü şartlar altında yaşadığına dikkat çekildi.Çocuk ölümleriBirleşmiş Milletler'in uluslararası çocuk ölümüyle ilgili yaptığı araştırma raporunda, bilimsel ve küresel gelişme sayesinde 1990'dan 2016'ya kadar 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yarı yarıya azaldığı belirtildi. Bu iyileşmeye rağmen çatışmalı bölgelerdeki çocukların sağlığını korumak için daha yapılacak çok iş olduğunu dikkat çekildi.BM'nin 20018 yılında Çocuk Ölümleri Seviyeleri ve Eğilimleri konulu araştırmasında dünyada, çoğunlukla tedavi edilebilir sebeplerden dolayı 2017 yılında tahminen 6 milyon 300 bin çocuk ve genç çocuğun öldüğü kaydedildi. Çocuk ölümlerinin çocuğunun hayatlarının ilk 5 yılında olduğu, ilaç ve temiz suya ulaşmalarının sağlanabilmesiyle bu ölümlerinin önlenebileceğine dikkat çekildi. Raporda Suudi Arabistan'ın liderliğinde 2015 yılında Yemen'de meşru hükümete karşı ayaklanan Husilerin yenilmesi Suudi Arabistan liderliğinde kurulan Arap ülkeleri koalisyonunun yaptığı sayısız hava saldırıları sebebiyle 6 bin çocuğun ya hayatını kaybettiği ya da ciddi bir şekilde yaralandığı belirtildi.UNICEF İdari Direktörü Henrietta Fore, "Yemen'de 3 yıldır devam eden iç savaşta 6 bin çocuk öldü veya ciddi bir şekilde yaralandı. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişinin hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyacı var" dedi.821 milyon kişi küresel açıklıktan etkilendiYemen'de çocukların yalnızca bombalarla değil açlık sebebiyle de hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. UNICEF'in 2018'de yaptırdığı bir araştırma raporunda 2017 yılında dünyada her 9 kişiden birine karşılık gelen 821 milyon kişinin küresel açlıktan etkilendiği kaydedildi."Dünyada her 2 dakikada bir çocuk su bağlantılı hastalıktan ölüyor"UNICEF'in raporunda temiz suya ulaşamamamın da büyük bir sağlık riski oluşturduğu, dünyada her 2 dakikada bir çocuğun su bağlantılı hastalıktan öldüğü ifade edildi. Water Org. Kuruluşunun raporuna göre dünyada 160 milyon çocuğun yetersiz beslenme, sağlık hizmeti alamama ve suya bağlı hastalıklar sebebiyle büyüme problemi yaşadığı kaydedildi.Raporda ayrıcı 844 milyon insanın temiz suya ulaşamadığı, 2 milyar 300 milyon insanın tuvaletin bulunmadığı kaydedildi. Temiz suya ulaşamama ve sağlık hizmeti alamamanın suya bağlı hastalıklar ve enfeksiyonun artmasına ve 1 milyon insanın ölümüne yol açtığı kaydedildi.Avrupa'da yoksulluk varBM tarafından hazırlanan araştırma raporunda yalnıza 3. dünya ülkelerinin değil Avrupa ülkelerinin çocuklarının da insani krizden payını aldığı kaydedildi. Birleşik Krallık Barınma Vakfı'na göre İngiltere genelinde tahminen 128 bin evsiz çocuk bulunuyor. Evsizlik Avrupa genelinde de yaygın olarak görülüyor. Avrupa Birliği Milli Organizasyonu'nun 2018 yılı araştırma raporunda Finlandiya dışında Avrupa Birliği ülkelerinde evsizlerin sayısında artış görüldüğü belirtildi.Kasım 2017'de İrlanda'da, 3 bin 333 çocuğun evsiz olduğu, İsveç'te 2011 ila 2017 arasında acil barınak sağlanan çocukların sayısında yüzde 60'lık bir artış olduğu rapor edildi.Avrupalı kuruluşların 2030 yılına kadar meseleyi çözeceklerini söyledikleri kaydedildi.ABD'de 14 bin göçmen çocuğunun gözaltına olduğu Washington Post gazetesindeki bir haberde yer aldı. - CENEVRE