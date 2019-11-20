Haberler » Güncel » Unicef: 'Irak'ta kutlama yapılmayacak' - Haber

Unicef: "Irak'ta kutlama yapılmayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Irak'taki protesto gösterilerinde ölen ve yaralanan birçok sayıda genç nedeniyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nün Irak'ta kutlanmayacağını duyurdu.

20.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:46Unicef:
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), 'taki protesto gösterilerinde ölen ve yaralanan birçok sayıda genç nedeniyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nün Irak'ta kutlanmayacağını duyurdu.

1989 yılından bu yaba her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir mesaj paylaşan Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Irak'ta geçen Ekim ayından itibaren başlayan protesto gösterilerinde birçok sayıda masum genç ve çocuk hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı Irak'taki kutlamalarını iptal ettiğini açıkladı. Irak'taki protestocuların büyük bir kısmı çocuk ve gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Unicef, çocukların haklarını garanti altına almayı amaçlayan Dünya Çocuk Hakları Günü anlaşmasına imzalayan Irak'ta işsizliğin yüksek oranda olduğuna dikkat çekti.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 300'den fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. - ERBİL

Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:46 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:45 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:44 Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:51:27