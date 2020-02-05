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UNICEF: Suriye'de bir haftada her gün 6 bin 500 çocuk savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldı

UNICEF, Suriye'de devam eden iç savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken bir uyarı yayınladı. Bildiriye göre 2019 yılında iç savaş nedeniyle 900 çocuğun hayatını kaybettiği Suriye'de Aralık ayından bu yana göçe zorlanan çocukların sayısı 300 binin üzerinde.

05.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:24UNICEF: Suriye'de bir haftada her gün 6 bin 500 çocuk savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 'de devam eden iç savaşın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken bir uyarı yayınladı. Kurumun direktörü Henrietta Fore geçtiğimiz hafta boyunca her gün 6 bin 500'den fazla çocuğun çatışma bölgelerinden kaçarak Suriye'nin kuzeyine göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yayınlanan bildiriye göre 2019 yılında iç savaş nedeniyle 900 çocuğun hayatını kaybettiği Suriye'de ayından bu yana göçe zorlanan çocukların sayısı 300 binin üzerinde.
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Aralık, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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