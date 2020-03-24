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UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ergen ve gençlerin koronavirüs günlerinde ruh sağlığına dikkat etmeleri için 6 öneri hazırladı.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri
Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de okullar ve üniversitelerde derslere ara verildi. Bu hafta ise online eğitime geçildiği için milyonlarca öğrenci ve genç evlerinde. Yetkliler de hali hazırda kendine has zorlukları olan bu kişilere evlerinde kalmalarını tavsiye ediyor. Fakat koronavirüs günlerinde uzun süre evde kalmak bu zorlukları daha da pekiştirebilir.

Peki, ergenlik yaşındakiler ve gençler (genelde 13-19 yaş arasındakiler) Covid-19 günlerinde ruh sağlığını nasıl koruyacak? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bu kişilerin ruh sağlığına dikkat etmeleri için 6 öneri hazırladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Dünya

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