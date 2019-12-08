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UNICEF Türkiye: "Çocuk hakları konusunda dünyanın birçok noktasında eksiklikler bulunuyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, çocuk hakları konusunda dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler olduğunu söyledi.

08.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:12UNICEF Türkiye:
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Philippe Duamelle, çocuk hakları konusunda dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler olduğunu söyledi.
Duamelle, Ankara Düşünce Atölyesi (ADA) tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları: 30. Yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, dünyadaki çocuk hakları çalışmaları konusunda çok çaba sarf edildiğini, bunun sonucunda da önemli tecrübeler kazanıldığını söyledi.
Bugüne kadar kaydedilen ilerlemelerin yeterli olmadığını vurgulayan Duamelle, şunları kaydetti:
"Çocuk hakları konusunda hala dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler bulunuyor. Bu eksikliklerin tam anlamıyla yerine oturması adına devamlı çaba sarf edilmesi lazım. Elde edilen yeni kaynaklarla, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan maddelerin her ülkede her unsuruyla aynı oranda hayata geçirildiğinden emin olmak adına seferber olmak gerekiyor. Çocuk hakları sözleşmesinde geçtiği üzere çocuklar için tüm hakların tayin edilebilmesi için çaba sarf ediyoruz."
Türkiye'nin çocuk hakları çalışmalarında UNICEF'i desteklediğini vurgulayan Duamelle, "Türkiye'deki genç nüfus çok aktif, biz bu enerjinin harekete geçirilmesi ve daha aktif kullanılması için sivil toplum örgütlerine destek veriyor ve gençlerle çalışıyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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