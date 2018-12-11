Unıcef Uyardı: Yüz Binlerce Iraklı Çocuk Tehlikede

Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak
'taki göçmen kamplarında yaşayan yüz binlerce çocuğun sel ve soğuk nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduklarını bildirdi.
UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda Irak'ın büyük bir kısmını etkisi altına şiddetli yağışların yol açtığı seller ve soğuk havanın, göçmen kamplarında yaşayan yüz binlerce çocuğun hayatını riske attığı belirtildi.
Irak'ta ağır kış şartları altında çadırlarda yaşayan yüzbinlerce çocuğun bulunduğuna dikkat çeken UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins
"Iraklı Ezidi aktivist Nadia Murad
'ın kurtulması ve Nobel Barış Ödülü'nü almasını kutlarken, bu saate kadar desteğimize muhtaç olan çok sayıda mahrum çocuğun bu ülkede bulunduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.
Irak'ın genelinde etkili olan sağanak yağışların son haftalarda yol açtığı seller binlerce göçmen çadırının sular altında kalmasına neden olmuştu. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Salahaddin ve Musul
vilayetlerinde şiddetli yağışlar sonucu sel suları altında kalan göçmenler için BM
ve diğer uluslararası kuruluşlara yardım çağrısı yapmıştı.
Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ kaynaklı şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 5 milyon sivil, evlerini terk ederek çadırlara sığınmıştı. - ERBİL
Birleşmiş Milletler,Irak
11 Aralık 2018 Salı 12:02