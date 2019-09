UNICEF ve İslam Kalkınma Bankasından insani yardımlar için ortak fon

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve İslam Kalkınma Bankası (İKB), Müslüman hayırseverlerin insani desteğe ihtiyacı olan milyonlarca çocuğa ulaşmasını sağlayacak yeni bir fon kurdu.

New York'ta düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapan UNICEF, Küresel Müslüman Hayırseverler Çocuk Fonu (GMPFC) adı altında, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu tarafından ilk defa Müslüman bağışlara yönelik ortak bir fon oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu fonda, Müslüman organizasyonlar üzerinden zekat gibi zorunlu ve sadaka gibi gönüllü bağışlar yoluyla toplanan yardımların, acil yardım ve kalkınma programlarına katkıda bulunmak için kullanılacağı belirtildi.

Sadece yıllık küresel zekat katkı paylarının 600 milyar dolara ulaşabileceği ve bunun da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) için önemli finansman kaynağı olacağına dikkat çekilen açıklamada, İKB tarafından yönetilecek fonun, özel ve kamu vakıflarından, zekat kurumlarından ve bireylerden toplanacak bağışlarla yıllık 250 milyon dolar olmasını hedeflediği kaydedildi.

- "Dünyada, 89 milyonu çocuk yaklaşık 184 milyon kişi insanı yardıma ihtiyaç duyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKB Başkanı Dr. Bandar Hajjar, küresel insani yardım ihtiyaçlarının kritik seviyede arttığına dikkati çekerek, "2019'da dünyada, 89 milyonu çocuk yaklaşık 184 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Şiddet, istismar, iklim değişikliğinden kaynaklı hastalık ve afetlerden en fazla çocuklar etkileniyor." ifadesini kullandı.

Küresel sorunlara karşı yenilikçi, etik ve sürdürülebilir finansman çözümü geliştirmek için UNICEF ile ortaklık kurmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Hajjar, "Birlikte, özellikle en çok ihtiyaç duyan çocuklarımızın yarınları için daha parlak bir ortam oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore de dünyada her çocuğun yaşama ve gelişmeye hakkı olduğunu ancak çatışmalar ve diğer acil durumların çocukları, korunma, sağlık ve gelecek haklarından mahrum bıraktığını ifade etti.

Fore, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerindeki acil yardım programlarının UNICEF'in insanı yardım ihtiyacının üçte ikisini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İKB ile olan bu yeni ortaklık, en savunmasız çocuklara hayati destek için ulaşma çabalarımızı hızlandıracak ve her çocuğun her hakkı elde etmesine yardımcı olması konusunda kolektif eylem gücümüzü gösterecek."

Kaynak: AA