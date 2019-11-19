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UNICEF: Yemen'de 12 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yaklaşık 12 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

19.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:08UNICEF: Yemen'de 12 milyon çocuk acil yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yaklaşık 12 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.
UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye rağmen Yemen'in çocuklar için dünyanın en kötü ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.
Devam eden çatışmaların ülke genelindeki sosyal hizmeti çöküşün eşiğine getirdiğine işaret eden Nyanti, Yemen'de yaklaşık 12 milyon yani hemen hemen her çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Nyanti ayrıca Yemenli yetkililer dahil tüm tarafların çocuklara yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmediğini hatırlattı.
BM Genel Kurulu'nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Güncel

Kaynak: AA

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