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Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak

İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit, 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi.

03.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:57Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak

Milano merkezli banka olan Unicredit'ten yapılan yazılı açıklamada; , ve 'ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17'sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9'una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.

BÜTÜNLEŞTİRME MALİYETİ 1,4 MİLYAR EUROYU BULACAK

Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar euroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya'yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya'yı ilgilendirdiği belirtildi.

GEÇEN HAFTA KOÇ İLE ORTAKLIĞINI FESHETMİŞTİ

UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.

Yapı KrediYapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti


Avusturya, Almanya, İtalya, İşçi, Dünya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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