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UNIFM91.3 Radyo Atölyesi Müzik Onair Ödülleri'nde destek bekliyor

19 yıldır "Farkındaysanız Üniversite Fm'desiniz" sloganıyla karadan ve www.unifm.org internet adresinden Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin çağdaş sesi olan UNIFM91.3 Akdeniz Üniversitesi Radyosu, dördüncüsü düzenlenen Müzik Onair Ödülleri'ne ismini finalist olarak yazdırdı.

14.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:57UNIFM91.3 Radyo Atölyesi Müzik Onair Ödülleri'nde destek bekliyor
19 yıldır "Farkındaysanız Üniversite Fm'desiniz" sloganıyla karadan ve www.unifm.org internet adresinden 'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin çağdaş sesi olan UNIFM91.3 Akdeniz Üniversitesi Radyosu, dördüncüsü düzenlenen Müzik Onair Ödülleri'ne ismini finalist olarak yazdırdı.

Üniversite içinden bütün Antalya'ya seslenebilen UNIFM91.3 öğrencilerin kendi fikirlerini özgürce paylaşabilmesi ve samimi bir platform olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her gün dinleyici sayısının arttığı UNIFM91.3 Müzik Onair ödüllerine sıkı bir çalışmayla hazırlanıyor.Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3 geçen yıl düzenlenen Müzik Onair Ödüllerinde birinci olarak ipi göğüslemiş Antalya'ya ve Akdeniz Üniversitesine ödülü getirmişti. Halk oylamasıyla derecelerin belirlendiği yarışmada Akdeniz Üniversitesi Radyosu UNIFM91.3 Antalya'nın desteğini alarak bu yıl da birinciliği hedefliyor.

22 Ocak tarihine kadar devam edecek olan oylamanın sonuçları 3 Şubat'ta açıklanacak. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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