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Unilever'den Sağlık Bakanlığı'na 230 ton çamaşır suyu bağışı

Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 tonluk Domestos çamaşır suyu bağışıyla destek oldu.

21.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:17
Unilever'den Sağlık Bakanlığı'na 230 ton çamaşır suyu bağışı

Unilever Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesine 230 tonluk Domestos çamaşır suyu bağışıyla destek oldu.

Unilever Türkiye'den yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (coronavirüs) salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla verilen ortak mücadeleye, kurumsal bir vatandaş olarak katkı sağlamayı görev kabul eden Unilever, Sağlık Bakanlığı'na 230 ton Domestos bağışı yaptı. Çamaşır suyu yüklü 10 TIR, Unilever Türkiye'nin Konya'daki fabrikasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ilgili merkezlere teslim edilmek üzere yola çıktı. Bağış ile, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen hastanelerin hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulmak amaçlandı" denildi.

Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz bu zor dönemde gösterdikleri insanüstü mücadeleyi toplumun her kesimi gibi alkışladıklarını vurguladı.

Markaları, ticari operasyonları ve ilişkileri aracılığıyla, toplumda her zaman olumlu etki yaratmayı amaçlayan bir şirket olarak her zaman sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydeden Eskin Yılmaz şöyle devam etti:

"Toplumun her kesiminin hijyen gereksinimleri için yanında olmak, Domestos çamaşır suyu markamızın marka amacını oluşturuyor.

"Bu marka amacından yola çıkarak, sağlık çalışanlarımızın mücadelesine hijyen gereksinimleri konusundaki ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunarak destek olmak istedik.

"Bunun için Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvuru süratle kabul edildi. Bunun üzerine 230 ton Domestos çamaşır suyunun T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılması için hemen gerekli çalışmaları başlattık.

"Bu süreçte ürünlerin üretimi ve sevkiyatı konusunda büyük bir özveriyle çalışan tüm fabrika çalışanlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliriz."

Unilever'den yapılan açıklamaya göre; Domestos Okul Programı kapsamında yapılan çalışmalarla bugüne kadar toplamda 72 ilde, 14.000 okula, 4,5 milyon öğrenciye ulaşıldı, yaklaşık 4 milyon şişe ürün desteği verildi. Çalışmalar her yıl ihtiyacı olan daha fazla okula ulaşılması amacıyla devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Unilever Türkiye, Unilever, Ekonomi

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