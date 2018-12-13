Unilever Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin

13 Aralık 2018 Perşembe 17:31



13 Aralık 2018 Perşembe 17:31

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Harm Goossens'ın yerine, Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Seçkin atandı.Unilever bünyesinde 28 yıldır yurt içi ve yurt dışında önemli sorumluluklar üstlenen, son dönemde Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi'nde liderlik ettiği kategorilerin sürdürülebilir büyümesinde büyük katkısı bulunan Mustafa Seçkin, 2016 yılından bu yana Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.Yeni dönemde Seçkin'den boşalan koltuğa ise halen Unilever Orta Asya ve İran Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı oturacak.Mustafa Seçkin, Unilever'in öncelikli ülkelerinden biri olan, 8 üretim tesisi ve 5.000'i aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever Türkiye'de yeni görevine 1 Ocak tarihi itibarıyla başlayacak.2016-2018 döneminde Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Harm Goossens'ın yeni görevi ise Global Unilever tarafından yakın bir tarihte açıklanacak. (Fotoğraflı) - İstanbul