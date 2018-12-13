Unilever Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Seçkin Atandı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:17



13 Aralık 2018 Perşembe 13:17

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Harm Goossens'ın yerine Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Seçkin atandı.Unilever Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Harm Goossens'ın yerine Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Seçkin getirildi.28 yıldır Unilever bünyesinde yurt içi ve dışında önemli sorumluluklar üstlenen, son dönemde Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde liderlik ettiği kategorilerin sürdürülebilir büyümesinde büyük katkısı bulunan Mustafa Seçkin, 2016 yılından bu yana Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.Yeni dönemde Seçkin'den boşalan koltuğa ise halen Unilever Orta Asya ve İran Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı oturacak.Mustafa Seçkin, Unilever'in öncelikli ülkelerinden biri olan, 8 üretim tesisi ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever Türkiye'de yeni görevine 1 Ocak itibarıyla başlayacak.2016-2018 döneminde Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Harm Goossens'ın yeni görevi ise Global Unilever tarafından yakın bir tarihte açıklanacak.1966 yılında doğan Mustafa Seçkin, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 1989'da mezun olduktan sonra kariyerine Unilever Gıda Pazarlama departmanında başladı. Unilever'in tüm gıda kategorilerinde ve marka gruplarında çalışan Seçkin, Polonya'da bulunan Bölgesel İnovasyon Merkezi Direktörlüğü ve Asya, Orta Doğu, Türkiye bölgesinde Knorr Marka Geliştirme Direktörlüğü görevlerini üstlendi.Mustafa Seçkin, Şubat 2007 itibarıyla Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Unilever Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. 2016 itibarıyla Unilever NAMETRUB Bölgesi (Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya ) İçecek ve Dondurma kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seçkin, 2017'de gıda kategorisinin de sorumluluğunu üstlendi.