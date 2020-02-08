Haberler » Güncel » Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde - Haber

Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.

08.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:53Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde
Jandarmanın Unimog askeri araçları, 'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.

24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 13:04:43