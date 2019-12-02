UNIQ Hall Aralık ayında ışıl ışıl

Sevenleri tarafından merakla beklenen, Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer alacağı ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in muhteşem performansıyla sahnelenecek olan müzikli oyun 'Aldırma Gönül' 11 Aralık tarihinde UNIQ Hall'de perdelerini seyircisine açıyor.

2002 yılında New York'ta gösterime girdiği günden beri 16 ülkede sahnelenen ünlü Off-Broadway müzikali 'Son Beş Yıl' Türkiye'de ilk kez UNIQ Hall'de sahnelenecek. Kaan Sekban ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı müzikalinin besteleri Josan Robert Brown imzası taşıyor. 14 Aralık'ta seyircisiyle buluşacak müzikal yirmili yaşlarının sonundaki iki gencin bitmek bilmeyen aşk öyküsünü konu alıyor.

Kardeş Türküler'in kendi düzenlemeleriyle hazırladığı 15 Ahmet Kaya şarkısının canlı olarak seslendirildiği ve tiyatro severler tarafından oldukça ilgi gören müzikli tiyatro oyunu; 'Hep Sonradan' 25 Aralık'ta yeniden sahnede.

İstanbul Tiyatro Festivali'nde tiyatro severler tarafından tam not alan Türk tiyatrosunun en değerli isimlerinden oyuncu ve yönetmen Şahika Tekand'ın özgün yaklaşımıyla kaleme aldığı 'IO', 23 Aralık tarihinde UNIQ Hall sahnesinde seyircisi ile tekrar buluşuyor.

UNIQ Hall'de sezonun beğenilen oyunları sahnelenmeye devam ediyor!

Yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Tuğrul Tülek'in oturduğu, Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ilk prodüksiyonu 'Aşk Geçmişim' oyunu seyirciye unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatıyor. Başrollerini Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ile Melisa Doğu'nun paylaştığı anti-romantik komedi oyun 12, 18 ve 26 Aralık tarihlerinde UNIQ Hall'de sahneleniyor.

Sahnelenmeye başladığı ilk günden bu zamana kadar seyircisinden yoğun ilgi gören, Onur Saylak ve Şükran Ovalı'nın etkileyici performanslarıyla seyircisinden büyük beğeni toplayan ve Florian Zeller'in ödüllü oyunu 'Evlat' 13 ve 27 Aralık'ta UNIQ Hall'de sanat rüzgarı estirmeye devam edecek.

Başrollerini Tuba Ünsal, Engin Alkan, Alper Saldıran, Sercan Badur paylaştığı ve Sabahattin Ali'nin ölümsüz eserlerinin yer aldığı 'Kürk Mantolu Madonna' 3 Aralık tarihinde UNIQ Hall'de seyircisiyle bir araya geliyor. Yönetmen koltuğunda da Engin Alkan'ın yer aldığı oyun İstanbullulara tiyatro şöleni yaşatıyor.

75 yıl önce Tennessee Williams tarafından yazılan ve Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim gibi isimlerin hafızalara kazınan performansları ile büyük beğeni toplayan 'Arzu Tramvayı' 24 Aralık tarihinde sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Ece Dizdar, Başak Daşman ve Merve Dizdar'ın performansıyla sahnelenen ve eleştirmenler tarafından oyunculuk şöleni olarak tanımlanan, 'Yutmak' oyunu 28 Aralık tarihinde UNIQ Hall sahnesinde perdelerini yeniden seyirciye açmaya hazırlanıyor. 3 insanın etkileyici hikayelerini anlatan, Merve Dizdar'ın performansıyla ödül kazandığı oyun seyircisiyle buluşuyor.

Aralık ayında UNIQ Hall'de sahnelenecek olan oyunların biletlerine www.biletix.com adresinden ulaşılabiliyor. Oyunlar ile ilgili güncel haberlere ise Uniqentertains sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor