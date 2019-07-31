United Group, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) dahil olan United Group ile KalDer arasında iyi niyet bildirgesi imzalandı.



10'un üzerinde farklı sektörlerde profesyonel hizmet sunan United Group, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) dahil oldu. İyi Niyet Bildirgesi KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun tarafından şirket merkezinde törenle imzalandı.



Törende konuşan İlhan Altun, "United Group olarak Ulusal Kalite Hareketi'nin İyi Niyet Bildirgesi'ne attığımız bu imza ile mükemmelliğin temel kavramlarını grubumuzda yaşama geçirme konusunda kararlı olduğumuzu deklare etmiş oluyoruz. İdari ve saha personelimizle birlikte yaklaşık 8 bin kişilik bir aile olarak, paydaşlarımıza, hizmet verdiğimiz her alanda entegre çözümleri yüksek kaliteyle sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Kalite Derneği Yönetim Kurumu Başkanı Görgün Özdemir ise açıklamasında "United Group'un EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak, özdeğerlendirmeyi sürekli gelişim aracı olarak kullanması, iş dünyası için oldukça olumlu bir gelişme. KalDer olarak United Group'u bu konuda destekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA