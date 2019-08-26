Haberler» Güncel» Haber

Üniteks A.Ş'den "işçi ücretleri" açıklaması

Üniteks Tekstil Gıda Ticaret Anonim Şirketi, çalışanlarına ücretlerini ödemediği yönünde çıkan iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

26.08.2019 17:20 Üniteks A.Ş'den
Üniteks Tekstil Gıda Ticaret Anonim Şirketi, çalışanlarına ücretlerini ödemediği yönünde çıkan iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Üniteks Tekstil Gıda A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, şirketle ilgili bir süredir bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında, gerçeğe dayanmayan haberlere yer verildiği belirtildi.
Bu haberlere konu olan ücretini alamayan işçilerin, Üniteks firması çalışanı değil, Üniteks ile fason ilişkisi olan başka bir firmanın işçileri olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Üniteks, bu firmanın tüm faturalarının karşılığını zamanında ve tam olarak ödemiş, hatta yüklü miktarda avans ödeyerek işçi maaşlarının ödenmesini sağlamaya çalışmıştır." ifadelerine yer verildi.
İlgili firmanın, Üniteks'e ve işçilerine borçlu olduğu vurgulanırken, şöyle denildi:
"Gerçek bu iken mevcut sorunun muhatabının şirketimizmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenlerle, üretim süreçlerinin her aşamasında tedarikçilerini destekleyen şirketimiz gerçek olmayan açıklamalarla konunun muhatabı olarak gösterilmesi sebebiyle gerekli hukuki süreci başlatmış bulunmaktadır."

Üniteks, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:41   Çalınan motosikletinin peşinden 2 kilometre koştu
18:40   Büyük Taarruz'un yıldönümünde duygulandıran Atatürk silueti
18:40   Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
18:40   Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
18:40   "THK iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı"
18:40   FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi cezaevinde
18:40   STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor