Univa Öğrenci Evleri'nin İki Yeni Projesi Başlıyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:06



23 Kasım 2018 Cuma 12:06

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yeni bir yatırım imkanının kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in dünyaca ünlü Asset Campus iş birliğiyle hayata geçirdiği "Univa Öğrenci Evleri" iki yeni projenin birden startını verdi. Sakarya'nın en büyük projelerinden Univa Öğrenci Evi Kampüsü'ndeki 808 dairenin tümünün satışının gerçekleşmesinin ardından Kocaeli ve Düzce'deki projeler için de şimdiden yüzde 25 oranında rezervasyon yapıldığı açıklandı.Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in dünyaca ünlü Asset Campus iş birliğiyle hayata geçirdiği "Univa Öğrenci Evi Kampüsleri", Sakarya'daki yoğun ilginin ardından Kocaeli ve Düzce'deki projelerini hayata geçirdiğini açıkladı.Türkiye'deki öğrenci ve yurt sayısı Univa'ya ilham olduErkanlı Holding'in inşaat sektöründeki faaliyetlerine 2000 yılında başladığını anlatan Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, sektöre Ankara'daki 12 dairelik yap-sat konut projesiyle adım attıklarını, daha sonra ise yurtdışındaki çalışmalara yöneldiklerini belirtti.Bu kapsamda ilk duraklarının Cezayir olduğunu dile getiren Rıza Erkanlı, "Cezayir'de 2009 yılına kadar başkent ile birlikte üç kentte konut ve ofis inşaatının da aralarında bulunduğu karma projelere imza attık. 2010 yılından itibaren Türkiye'deki gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimize devam ettik. Bu süre zarfında Türkiye'de birbirinin benzeri projeler yapılıyordu. Biz de tam da bu noktada sektörün ihtiyacı olan projeler yapmaya karar verdik ve bu konuda araştırma yapmaya başladık" diye konuştu.Gayrimenkul ve yatırım sektörünün ihtiyacı olan yeni proje araştırması kapsamında Türkiye'deki öğrenci sayısı ve yurt ihtiyaçlarını içeren bir rapor hazırlattıklarını dile getiren Erkanlı, bu rapora istinaden de öğrenci evi geliştirme yatırım ve işletme alanında önemli bir noktaya gelmiş ABD, İngiltere ve Avrupa'ya geziler düzenleyerek buradaki büyük oyuncularla görüştüklerini söyledi. "Ve sonunda kafamda bir yapı oluştu. Tamamen öğrenci evine konsantre olmaya karar verdik" ifadelerini kullanan Rıza Erkanlı, "Hem yatırımcı hem de işletmeci olacağımız projede karar kıldık ve böylece Univa'nın temelleri atılmaya başlandı. Öğrenci evleri konusunda yatırımcı ve işletmeci olarak Türkiye'deki en büyük kuruluş olma hedefine odaklandık. Aynı dönemde AB ve dünyada bu yönde ihtiyaca cevap veren firmalar ciddi ilerleme gösteriyordu" dedi."3.2 milyon öğrenci için açık var"Türkiye'de 7,6 milyon öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 4,2 milyonunun devamlı olarak üniversiteye gittiğini, kalanın ise açık öğretim ve yüksek lisans alanlarını tercih ettiğini aktaran Erkanlı, Türkiye'deki yurtların kapasitesine dikkat çekti."Devlet yurtları ve özel yurtlarının kapasitesi bu 4,2 milyonun sadece 1 milyonuna yetiyor" açıklamasını yapan Rıza Erkanlı, "Burada 3,2 milyonluk açık var. Bunların da bir kısmı evlerde ve kendi şehirlerinde kalıyor. Ciddi bir ihtiyaç ve potansiyel var. Ayrıca mevcut yurtları inceledik ve içlerinde iyi örnekler olmasına rağmen birçoğunda nitelik anlamında eksiklikler olduğunu gördük. Buralarda öğrenciler yalnızca kalsın, yatsın ve gitsin şeklinde bir yapılanma söz konusu. Sosyal alanlar eksik, ihtiyaçları karşılayabilecek fonksiyonlar yok, birçok eksiklik var. Bu alana odaklanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan, sosyalleşmesini sağlayan hatta ihtiyacın da ötesine geçen projeler gerçekleştirmek için kolları sıvadık" diye konuştu.Dünyada gayrimenkul yatırımında en hızlı büyüyen alternatif alan öğrenci evleriABD, İngiltere ve ilgili ülkelerde en çok yatırım alan ve en hızlı büyüyen gayrimenkul çeşidinin öğrenci evleri olduğunu vurgulayan Rıza Erkanlı, araştırmalara göre 2007 ile 2015 arasında İngiltere'de yapılan gayrimenkul yatırımlarının yaklaşık yüzde 80'inin öğrenci evlerine yapıldığını açıkladı. Rıza Erkanlı, "Öğrenci evleri konut ve ofis yatırımlarının çok önüne geçti ve çok daha hızlı büyüyor. Önümüzdeki 10 yılda da bu ivmenin devam edeceğini açıkça görüyoruz. Birçok ülkede üniversitelerin sayısı artıyor, kapasiteleri büyüyor. Aynı zamanda gayrimenkul sektöründe en çok yabancı yatırımcı alan da öğrenci evleri. Tüm bunlara bağlı olarak da öğrenci evi yatırımları hızla büyüyor" dedi.Bu noktada Türkiye'deki duruma da dikkat çeken Rıza Erkanlı, "Türkiye'nin de kendi dinamikleri var tabi. Türkiye, 7 milyonu aşkın öğrenci potansiyelinin yanı sıra Ortadoğu ve çevre ülke öğrencilerini de çeken bir ülke olma konumuna doğru ilerliyor. Türkiye'de mevcut üniversiteler kapasitelerini arttırıyor ve aynı zamanda da yeni üniversiteler kuruluyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi öğrenci evleri aynı hızla gelişmemiş, son dönemde kamu ve özel sektör yatırımlarının hızlanmasına rağmen daha çok yatırıma ihtiyaç var. Bu nedenle sadece Türk öğrenciler için değil Ortadoğu başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencileri içinde yüksek potansiyel mevcut" açıklamasını yaptı."160 milyon TL'lik yatırımla Sakarya'nın en büyük projesi"Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Erkanlı Holding olarak gayrimenkul sektöründeki bu önemli açığı fark ettiklerini ve ilk projelerini Sakarya'da hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Rıza Erkanlı, 2016'nın Eylül'ünde ruhsat aldıklarını ve projeye 2017 yılının Mart ayında bugünkü rakamlar ile 160 milyon TL'lik yatırımla başladıklarını söyledi.Öğrenci evi kampüsleri alanında ilk tercihlerinin neden Sakarya olduğu sorusuna da açıklık getiren Rıza Erkanlı, "Anadolu'da ve İstanbul'a yakın yerlerde bulunan üniversitelerde büyük gelişmeler var. Özellikle Sakarya Türkiye'nin en büyük 5'inci üniversitesi ve çok hızlı büyüyor. 100 bin öğrenci nüfusu var. Bu çok büyük bir rakam, İstanbul'da birçok köklü üniversite bile bu kadar nüfusa sahip değil. Bölgesel olarak da birçok yere yakın. Yeni bölümler de çok hızlı açılıyor. Yaptığımız analizde Sakarya'daki üniversite bölgesindeki yurtların, öğrenci talebinin ancak yüzde 36'sını karşılandığını gördük" dedi."Univa bölgenin cazibe merkezi olacak"İlk Univa Öğrenci Evi Projesi'nin 2019-2020 sezonunda öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını vurgulayan Erkanlı, proje kapsamında Ağustos-Eylül gibi öğrencilerin kabul edilmeye başlanacağını belirtti.Projedeki dairelerin tamamının satıldığını açıklayan Erkanlı, "808 daire ve 60 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projemize başladığımız dönem 125 bin TL olan fiyatlar 220 bin TL ile bitti. Orada hayat başladığında fiyatlar çok daha fazla artacak. Bunun sebebi de işletmeye açılması ile ticari ve alışveriş alanlarında önemli markaların bizim projemizin içinde yer alacak olması. Sakarya Univa Öğrenci Evi Kampüsü, bölgedeki büyük bir eksikliği de kapatacak. Çok iyi markaların geldiği, alışveriş yapılabilecek, her türlü sosyal sanatsal etkinliklerin olduğu bölgesel bir cazibe merkezi olacağız. Çünkü öğrenci nerede ise çekim alanları da orada oluyor" dedi.Düzce ve Kocaeli'ne 215 milyon TL yatırımUniva Öğrenci Evleri zincir markasının yeni yatırımlarını açıklayan Rıza Erkanlı, projelerin Kocaeli ve Düzce'de başlayacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Bir tanesi Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nün hemen karşısında. 95 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçireceğimiz proje 27 bin metrekarelik inşaat alanına ve 800 adet yatak kapasitesine sahip. Düzce Üniversitesi Kampüsü'nün hemen yanında yer alan ve 120 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek Univa Düzce projemiz ise 50 bin metrekarelik inşaat alanına ve 1.600 adet yatak kapasitesine sahip. Bu projemiz ticari alan ve yapıları ile Düzce'nin en büyük projesi olacak.İnşaatlar 2019 yılının Mart ayında başlayacak. Zemin etütleri ve sondajlar bitti. Satışlar ise bu ay itibariyle başlıyor. Başlangıç fiyatı 175 bin TL olan Univa Düzce'de teslim fiyatını minimum 285 bin TL, başlangıç fiyatı 225 bin TL olan Kocaeli Projesi'nde ise teslim fiyatını minimum 370 bin TL olarak bitirmeyi hedefliyoruz. İkisinin de brüt satış alanları 60 metrekare. Aralık 2020'de Kocaeli, Eylül 2021'de Düzce projemizi teslim etmeyi planlıyoruz"."Yüzde 25'i için rezervasyon alındı bile"Her iki projenin de yoğun ilgiyle karşılaştığına dikkat çeken Rıza Erkanlı, "Hatta ilk projemizden öğrenci evi satın alanlar, yeni projelerimizin yüzde 25'i için rezervasyon yaptırdı. Bunun da yüzde 15'i yine yabancı yatırımcı. Söz konusu projelerde başlangıç fiyatlar ile alanlar yatırımlarını 6.5 yılda, ortalamada ise yine 8 yılda amorti edebilecek. Bu iki projenin de çok kısa zamanda satışının tamamlanacağını ön görüyoruz" dedi."Dönem öğrenci evi dönemi"Rıza Erkanlı ayrıca, "Türkiye'de geleneksel gayrimenkulün geri dönüş süresi ortalama 25 yıl. Bunu düşünmek lazım. Yatırımın 8 yılda geri dönmesiyle öğrenci evleri büyük bir fırsat barındırıyor. O nedenle de biz 'Siz hala ev mi alıyorsunuz' diyoruz. Univa Öğrenci Evi Kampüsleri'nde hem düzenli artan kira geliri var, hem alınan gayrimenkul yüksek prim yapıyor, bu anlamda alıp satılarak da ciddi bir gelir elde edile biliniyor. Şimdi öğrenci evi dönemi ve en azından uzun vadede öğrenci evine talep artarak devam edecek" dedi. - İSTANBUL