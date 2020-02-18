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Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı

CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro'nun Colo Colo maçında tribünden atılan cep telefonununu yerden alıp yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

18.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:59

Premir Lig 4. hafta mücadelesinde Colo Colo ile CD Universidad Catolica karşı karşıya geldi.

Estadio Monumental David Arellano'da oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda eşine ender rastlanacak renkli anlar yaşandı. Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan ev sahibi takım taraftarları, sahaya cep telefonu dahil yabancı maddeler atmayı başladı.

SAHAYA ATILAN TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPTI

CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro ise Colo Colo tribünlerinden kendisine atılan o cep telefonunu aldı ve konuşuyor gibi yaptı. 32 yaşındaki bu tepkisi tribünleri daha da sinirlendirirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(Hürriyet)

Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı

Şili, Spor


HABER YORUMLARI (5)
FORZA BEŞİKTAŞ:dsada
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MEMLEKETİM:Su hale bak. Ne büyük olay. Sosyal medya yikilmis. Insanlik gittikce ahmaklasiyor.
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MARDİNLİ:aşkım top geliyor kapatmam lazım şimdi hemde plase :)
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TOTTİ:BEN ARAMIŞTIM HAL HATIR SORMAK İÇİN
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ARKACI:bakın dikkat edin adamın arkasındaki tirübünden atılmış yani anlıyacagınız hep arka hep arka
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