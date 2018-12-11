Üniversite 2019'da İndirimli Elektrik Kullanacak

Cumhuriyet Üniversitesi
ve CK Enerji Çamlıbel
Elektrik arasında yapılan anlaşma gereğinde üniversite 2019 yılı boyunca elektriği indirimli kullanacak.
CK Enerji Çamlıbel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın
Tekin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörü Alim Yıldız
, tarafından indirimli elektrik kullanımı sözleşmesi imzalandı.
Anlaşma gereğince CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 1 yıl boyunca üniversiteye indirimli fiyattan elektrik satacak ve 2019 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki tüm binalarda indirimli fiyattan elektrik kullanılacak.
Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile sözleşme imzalayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ayda yaklaşık 1 milyon kilowatt elektrik tüketiyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Çamlıbel
11 Aralık 2018 Salı 12:06