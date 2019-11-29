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Üniversite adaylarını bilgilendirmeye

Düzce Üniversitesi, Eskişehir'de düzenlenen "Üniversite Tercih Günleri" etkinliğinde Eskişehirli üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

29.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:12Üniversite adaylarını bilgilendirmeye
Üniversitesi, 'de düzenlenen "Üniversite Tercih Günleri" etkinliğinde Eskişehirli üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin katılım gösterdiği Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda, Eskişehir'de eğitim öğretimini sürdüren yaklaşık 60 orta öğretim kurumu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tercih günleri etkinliğine gelerek, üniversite yetkililerinden bilgi aldı.

Yoğun bir katılımın gözlendiği ve Düzce Üniversitesi standına ilginin yüksek olduğu tanıtım fuarında, Eskişehirli gençlerle bir araya gelen Üniversite temsilcileri, Düzce Üniversitesi'nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sundu. Düzce Üniversitesi'nin kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel ve ekonomik imkanların da anlatıldığı tanıtım organizasyonunda, Düzce ile ilgili barınma, ulaşım ve yurt olanakları gibi birçok konuda üniversite adaylarına ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca fuar alanına gelen öğrencilere; kariyer planlama ve geliştirme, üniversite giriş sınavlarında ve tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında gün boyu süren konferanslar verilerek, öğrencilerden bilinçli kararlar alınması istendi.

Düzce Üniversitesi'nin akademik, bilimsel ve bölgesel kalkınma alanlarındaki başarıları da paylaşılarak, kurulduğu günden beri aldığı yerinde kararlarla tercih edilen ve öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan "Değer Üreten Üniversite" olduğu vurgulandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Eskişehir, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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